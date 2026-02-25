Создавайте сообщества и общайтесь с коллегами в обновленном Чате
Сделайте наконец опцию в профиле, которая запрещает автоматом добавлять юзера во всю эту штуку
Andrei Trukhanovich #:
Сделайте наконец опцию в профиле, которая запрещает автоматом добавлять юзера во всю эту штуку
Сделайте наконец опцию в профиле, которая запрещает автоматом добавлять юзера во всю эту штуку
радуйся, ты популярный, мне вот никто ни разу, не добавил
я сам работают для компаний до-работчиком очень дорого софта, очень не нравится как MQ работает в этом плане. почти никак.
прекрасно представляю, что пользователь не видит большое кол-во операций мелких. и тупые менеджеры не могут справиться.
В МТ5 для андроида новое сообщение по прежнему грузится в чат 30-60 секунд.
Есть проблема с чатом. Как на меня, то большая - чат в терминале здорово мешает торговле. Я торгую в десятке терминалов. Когда в одной из групп, на которую я подписан начинается интенсивная переписка - это кошмар. Кнопки отключения чата в терминале нет, а она ОЧЕНЬ нужна. Может дорисуете при следующем обновлении? Десятки тысяч трейдеров спасибо вам за это скажут.
Vasyl Temchenko #:
Есть проблема с чатом. Как на меня, то большая - чат в терминале здорово мешает торговле. Я торгую в десятке терминалов. Когда в одной из групп, на которую я подписан начинается интенсивная переписка - это кошмар. Кнопки отключения чата в терминале нет, а она ОЧЕНЬ нужна. Может дорисуете при следующем обновлении? Десятки тысяч трейдеров спасибо вам за это скажут.
Есть проблема с чатом. Как на меня, то большая - чат в терминале здорово мешает торговле. Я торгую в десятке терминалов. Когда в одной из групп, на которую я подписан начинается интенсивная переписка - это кошмар. Кнопки отключения чата в терминале нет, а она ОЧЕНЬ нужна. Может дорисуете при следующем обновлении? Десятки тысяч трейдеров спасибо вам за это скажут.
а разлогинится, не?
Лично для меня странна и неприемлема сама идея логиниться из торгового терминала куда-либо кроме торгового счёта.
JRandomTrader #:
Лично для меня странна и неприемлема сама идея логиниться из торгового терминала куда-либо кроме торгового счёта.
Лично для меня странна и неприемлема сама идея логиниться из торгового терминала куда-либо кроме торгового счёта.
Ну пользователи уже не могут без мессенджеров.
MT вроде единственный терминал с мессенджером. Даешь телеграмм в МТ!
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мы обновили Чат MQL5.com — теперь пользоваться им стало удобнее и проще. Изменился не только внешний вид сервиса, но и некоторые функции — например, мы переосмыслили логику добавления друзей. Создавайте группы на финансовую тематику, присоединяйтесь к действующим сообществам, обсуждайте актуальные вопросы в групповых чатах с командой трейдеров или лично в персональных беседах.
Вам доступны:
Чаты — для разговоров один-на-один. В чатах удобно оперативно связаться с коллегами или партнерами, обменяться документами, ссылками и файлами.
Группы — для коллективных обсуждений: любой участник группы может писать сообщения наравне с остальными. Группы хорошо подойдут для тех, кто хочет обсудить новую идею или ситуацию на рынке, поделиться знаниями с трейдерами-новичками и получить рекомендации от более опытных участников рынка.
Каналы — для публичных высказываний. Писать здесь может только ограниченный круг людей — они определяют тему и направление развития канала. Например, вы можете следить за каналами с новостями о торговле и рынках, чтобы всегда оставаться в курсе последних изменений. Или создать свой канал и делиться с подписчиками полезной информацией. Если пожелаете, то и на коммерческой основе — вы можете сделать закрытый канал, куда невозможно будет попасть без приглашения.
Кроме сайта MQL5.community и терминалов MetaTrader для общения или публикаций вы можете использовать мессенджер MQL5 Channels для iOS. Это отдельное полнофункциональное приложение, которое минимизирует расход трафика при работе с чатами.
Протестируйте работу обновленного Чата MQL5.com прямо сейчас — создайте новую тематическую группу или канал.
Создать свой Групповой чат или Канал