FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019
А что там случилось-то ?
У меня пара счетов ушло в просад, один счет - наоборот, хорошо поднялся... В Лиге ТС - умерло более 100 ТС.
В честь чего такие ужасные движения, да еще и ночью ?
А что там случилось-то ?
У меня пара счетов ушло в просад, один счет - наоборот, хорошо поднялся... В Лиге ТС - умерло более 100 ТС.
В честь чего такие ужасные движения, да еще и ночью ?
В честь нового года.
В честь нового года.
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Кто нибудь закупился внизу? Кто с тиками по всем парам сидит, посмотрите что там было по времени, что первое обвалилось, что второе.
Ждем новости о том что какой то стажер нажал кнопку "фсе продать, ваще фсе".
А вообще откат вроде пошел понемногу.
Начало похоже на японце пошло.
Потерли тему аналогичную которая была создана 1.01.2019.
Напишу здесь выдержку из поста:
Буду банальным. Мой прогноз на 2019 - 97% трейдеров снова сольют депозиты. Всех с НГ!
Добавлю сегодня
Прогноз сбылся на 1/3, а 2/3 еще впереди. Не у всех были открыты позы. Не всем еще подложили свинью.
Не со злости пишу, а с предостережением - торгуйте профитно со стопами!
Еще раз всех с НГ!
Кто нибудь закупился внизу? Кто с тиками по всем парам сидит, посмотрите что там было по времени, что первое обвалилось, что второе.
Ждем новости о том что какой то стажер нажал кнопку "фсе продать, ваще фсе".
Некоторые дилинги остановили торговлю - нельзя было ни закрыть, ни купить.
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Начнём с того, что все хорошо поздравили друг-друга с Новым Годом, хорошо отметили, всем было весело.
Но 3.01.2019 в ночную сессию рынок решил испортить некоторым настроение, спреды по некоторым парам доходили до 1000 пунктов, в то время как среднее дневное движение по паре всего ~120 пунктов.
Это не совсем "Чёрный лебедь", это скорее пара лебедей(
При просмотре экономического календаря сделал вывод, что USD/CAD развернётся не скоро - пока собирают шортистов, для дальнейшего похода вверх.
Американский доллар ещё в стадии дальнейшего роста, фунт под давлением - роста пока не ожидаю. Евро фундаментально крепка, поэтому сделал вывод, что будет ходить в канале от 1.1250 до 1.1450
Йена укрепляется на фоне сезонности, но это предположительно до середины января, а дальше ослабление, экономика Японии не в лучшем состоянии.
Все кто сегодня слился - впереди есть много времени для пересмотра стратегии, ну и вперёд дербанить рынок)
Далее следует ...