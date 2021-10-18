FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019

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Начнём с того, что все хорошо поздравили друг-друга с Новым Годом, хорошо отметили, всем было весело.

Но 3.01.2019 в ночную сессию рынок решил испортить некоторым настроение, спреды по некоторым парам доходили до 1000 пунктов, в то время как среднее дневное движение по паре всего ~120 пунктов.

Это не совсем "Чёрный лебедь", это скорее пара лебедей(

При просмотре экономического календаря сделал вывод, что USD/CAD развернётся не скоро - пока собирают шортистов, для дальнейшего похода вверх.

Американский доллар ещё в стадии дальнейшего роста, фунт под давлением - роста пока не ожидаю. Евро фундаментально крепка, поэтому сделал вывод, что будет ходить в канале от 1.1250 до 1.1450

Йена укрепляется на фоне сезонности, но это предположительно до середины января, а дальше ослабление, экономика Японии не в лучшем состоянии.

Все кто сегодня слился - впереди есть много времени для пересмотра стратегии, ну и вперёд дербанить рынок)

Далее следует ...

 
При чем тут модераторы... 
 

Австралийский доллар на фоне мировой нестабильности предположительно должен окрепнуть, вместе с новозеландцем

Есть сигнал на покупку, но маленьким лотом

 
Покупаем? 
 

А что там случилось-то ?

У меня пара счетов ушло в просад, один счет - наоборот, хорошо поднялся... В Лиге ТС - умерло более 100 ТС. 

В честь чего такие ужасные движения, да еще и ночью ?

 
Georgiy Merts:

А что там случилось-то ?

У меня пара счетов ушло в просад, один счет - наоборот, хорошо поднялся... В Лиге ТС - умерло более 100 ТС. 

В честь чего такие ужасные движения, да еще и ночью ?

В честь нового года.

 
Alexandr Saprykin:

В честь нового года.

Подарок "настоящим спекулянтам" валютами

 

Кто нибудь закупился внизу? Кто с тиками по всем парам сидит, посмотрите что там было по времени, что первое обвалилось, что второе.

Ждем новости о том что какой то стажер нажал кнопку "фсе продать, ваще фсе". 

 
Сейчас посмотрел 2-х летней графики. Еще более 5000 пунктов вполне могут о ним пары продолжать движение в этом направлении, и то только подойдут к тем пикам, какие были.
А вообще откат вроде пошел понемногу.
Начало похоже на японце пошло.
 

Потерли тему аналогичную которая была создана 1.01.2019.

Напишу здесь выдержку из поста:

Буду банальным. Мой прогноз на 2019 - 97% трейдеров снова сольют депозиты. Всех с НГ!

Добавлю сегодня

Прогноз сбылся на 1/3, а 2/3 еще впереди. Не у всех были открыты позы. Не всем еще подложили свинью.

Не со злости пишу, а с предостережением - торгуйте профитно со стопами!

Еще раз всех с НГ!

 
Unicornis:

Кто нибудь закупился внизу? Кто с тиками по всем парам сидит, посмотрите что там было по времени, что первое обвалилось, что второе.

Ждем новости о том что какой то стажер нажал кнопку "фсе продать, ваще фсе". 

Некоторые дилинги остановили торговлю - нельзя было ни закрыть, ни купить. 

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