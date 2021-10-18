FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 21
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Я буду покупать от 1334
При чем тут модераторы...
Извените мужики, а кто подскажет, ч чего начинать, я первый раз тут?
Надо станцевать ламбаду. Сделать 3 сальто назад и плюнуть через левое плечо.)))
Извените мужики, а кто подскажет, ч чего начинать, я первый раз тут?
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Приветики Всем!!!
Приветики Всем!!!
Привет)
Привет)
Усе по плану.
Базары в сторону!
И пять дней воздержания от рукоблудства...
Надо станцевать ламбаду. Сделать 3 сальто назад и плюнуть через левое плечо.)))
)))) насмешил... да, с этого все начинают...я поначалу даже ордера не мог выставить...всё методом втыка и не однократного...но было прикольно постигать все премудрости... а сколько слито даже не сосчитать...за науку надо платить...я так думаю, не научишься с холодной головой соображать за все движения цены - не придешь к реальному пониманию валютного рынка...
Усе по плану.
Базары в сторону!
И пять дней воздержания от рукоблудства...
Не смотря на твой график, тоже примерно в том же месте закрыл все позиции по евре.
Буду ждать своего сигнала на бай.