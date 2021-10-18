FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 21

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Aleksandr Yakovlev:

Я буду покупать от 1334

а я от 1404
 
Алексей Тарабанов:
При чем тут модераторы... 
Извените мужики, а кто подскажет, ч чего начинать, я первый раз тут?
 
xvor.2018:
Извените мужики, а кто подскажет, ч чего начинать, я первый раз тут?

Надо станцевать ламбаду. Сделать 3 сальто назад и плюнуть через левое плечо.)))

 
xvor.2018:
Извените мужики, а кто подскажет, ч чего начинать, я первый раз тут?

Вливайтесь в обсуждение, а там само станет понятно

 

Приветики Всем!!!



 
 
Lesorub:

Приветики Всем!!!

Привет)

 
Aleksandr Yakovlev:

Привет)

Усе по плану.

Базары в сторону!

И пять дней воздержания от рукоблудства...

 
Aleksandr Yakovlev:

Надо станцевать ламбаду. Сделать 3 сальто назад и плюнуть через левое плечо.)))

)))) насмешил... да, с этого все начинают...я поначалу даже ордера не мог выставить...всё методом втыка и не однократного...но было прикольно постигать все премудрости... а сколько слито даже не сосчитать...за науку надо платить...я так думаю, не научишься с холодной головой соображать за все движения цены - не придешь к реальному пониманию валютного рынка...

 
Lesorub:

Усе по плану.

Базары в сторону!

И пять дней воздержания от рукоблудства...

Не смотря на твой график, тоже примерно в том же месте закрыл все позиции по евре.

Буду ждать своего сигнала на бай.

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