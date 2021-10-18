FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 300
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ссылка
Прогноз не оправдал доверие...
мой не совсем - ну всё таки!
https://www.mql5.com/ru/forum/297446/page278#comment_11937397
ну не знаю - у меня на месяц баланса не хватит
Ссылка
Прогноз не оправдал доверие...
Там еще Mr.Anamaliy есть, он на второй половине месяца подменит если что)
Да, я если что поддержу)))
Не понял какой стоплосс был. Прогноз не имеет смыла без точки стоплосса и профита.
То есть, предсказав движение цены в верном направлении (Предположим благоприятный исход событий) и не поставив стопа_лосса и закрытие по профиту.
Само движение не имеет смысла?
Привет!
На фунтдоллар D1 думаю такое обрисуется. Имхо.
что то вниз собирается GBPUSD
тоже намыливается EURUSDH2 туда же
Всем привет) хочу пожелать хорошей торговой недели и отличного профита)