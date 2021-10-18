FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 300

Speculator:

Прогноз не оправдал доверие...

 

мой не совсем - ну всё таки!

прогноз

Aleksandr Klapatyuk:

ну не знаю - у меня на месяц баланса не хватит 

Там еще Mr.Anamaliy есть, он на второй половине месяца подменит если что)
 
Speculator:

Прогноз не оправдал доверие...

 

Не понял какой стоплосс был. Прогноз не имеет смыла без точки стоплосса и профита.
 
Maxim Romanov:
Там еще Mr.Anamaliy есть, он на второй половине месяца подменит если что)

Да, я если что поддержу)))

 
Maxim Romanov:
Не понял какой стоплосс был. Прогноз не имеет смыла без точки стоплосса и профита.

То есть, предсказав движение цены в верном направлении (Предположим благоприятный исход событий) и не поставив стопа_лосса и закрытие по профиту.

Само движение не имеет смысла? 

 

Привет!

На фунтдоллар D1 думаю такое обрисуется. Имхо.


GBPUSDH2

что то вниз собирается  GBPUSD

тоже намыливается EURUSDH2 туда же 

EURUSDH2

Всем привет) хочу пожелать хорошей торговой недели и отличного профита)

