FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 259
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Илья точно не любит такого. Появится.
Может забаненый?
Не. Я написал причину выше
а, вижу.
порядок сборки сигнального индикатора
1 Stochastic по умолчанию - только цвета None
2 Figure - в настройках два нижних цвета None
3 добавить (MA период 5 сдвиг 1 метод LWMA применить к:данные предыдущего индикатора)
стратегия: с уровня 80 на продажу с уровня 20 на покупку
испытываю ещё одну стратегию
Figure вышла из уровня 20
GBP USD H2 мне нужно вверх
порядок сборки сигнального индикатора
1 Stochastic по умолчанию - только цвета None
2 Figure - в настройках два нижних цвета None
3 добавить (MA период 5 сдвиг 1 метод LWMA применить к:данные предыдущего индикатора)
стратегия: с уровня 80 на продажу с уровня 20 на покупку
испытываю ещё одну стратегию
Figure вышла из уровня 20
GBP USD H2 мне нужно вверх
у меня ещё есть надежда
что пойдёт вверх GBPUSD
Figure выше MA 5
у меня ещё есть надежда
что пойдёт вверх GBPUSD
Figure выше MA 5
Привет. Линия немного не там))) 1,26836
Поставь там и все увидишь.И график немного уменьши. Не ТФ а вообще.
Привет. Линия немного не там))) 1,26836
Поставь там и все увидишь.И график немного уменьши. Не ТФ а вообще.
Привет.
все ровно Figure выше MA 5 и на GBPUSDM30
я эту систему пытаюсь понять - она работает или не работает
Привет.
все ровно Figure выше MA 5 и на GBPUSDM30
я эту систему пытаюсь понять - она работает или не работает
Побалуйся с настройками своего индюка прогоняя при этом его на истории. Найди подходящие параметры. Прогони на истории хотя бы за пару лет и поймешь, рабочий индюк или нет.
Побалуйся с настройками своего индюка прогоняя при этом его на истории. Найди подходящие параметры. Прогони на истории хотя бы за пару лет и поймешь, рабочий индюк или нет.
Спасибо. сейчас -буду пробовать
что то я не до тюкался
просто он сборный - сейчас сохраню шаблон графика
под названием советника и в тестере должно быть видно
Не. Я написал причину выше
Привет, точно, эти мутные прогнозисты что-то напали последнее время на ветку...наверно мешает сильно свои продукты проталкивать...))
а вот действительно интересно сколько народу читает эту ветку - я так думал только несколько россиян...по голосованию так примерно 90 -150...