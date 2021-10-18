FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 259

Renat Akhtyamov:
Илья точно не любит такого. Появится.

Может забаненый?

 
Не. Я написал причину выше
 
Renat Akhtyamov:
Не. Я написал причину выше

а, вижу.

[Удален]  

порядок сборки сигнального индикатора
1 Stochastic по умолчанию - только цвета None
2 Figure - в настройках два нижних цвета None
3 добавить (MA период 5 сдвиг 1 метод LWMA применить к:данные предыдущего индикатора)
стратегия: с уровня 80 на продажу с уровня 20 на покупку
испытываю ещё одну стратегию
Figure вышла из уровня 20

GBP USD H2

GBP USD H2 мне нужно вверх 

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

у меня ещё есть надежда

что пойдёт вверх GBPUSD

Figure выше MA 5

GBPUSDH2

 
Aleksandr Klapatyuk:

у меня ещё есть надежда

что пойдёт вверх GBPUSD

Figure выше MA 5


Привет. Линия немного не там))) 1,26836

 Поставь там и все увидишь.

И график немного уменьши. Не ТФ а вообще.
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Привет. Линия немного не там))) 1,26836

 Поставь там и все увидишь.

И график немного уменьши. Не ТФ а вообще.

Привет.

все ровно  Figure выше MA 5 и на GBPUSDM30

я эту систему пытаюсь понять - она работает или не работает

GBPUSDM30

 
Aleksandr Klapatyuk:

Привет.

все ровно  Figure выше MA 5 и на GBPUSDM30

я эту систему пытаюсь понять - она работает или не работает


Побалуйся с настройками своего индюка прогоняя при этом его на истории. Найди подходящие параметры. Прогони на истории хотя бы за пару лет и поймешь, рабочий индюк или нет.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Побалуйся с настройками своего индюка прогоняя при этом его на истории. Найди подходящие параметры. Прогони на истории хотя бы за пару лет и поймешь, рабочий индюк или нет.

Спасибо. сейчас -буду пробовать

что то я не до тюкался

просто он сборный - сейчас сохраню шаблон графика  

под названием советника и в тестере должно быть видно 

 
Renat Akhtyamov:
Не. Я написал причину выше

Привет, точно, эти мутные прогнозисты что-то напали последнее время на ветку...наверно мешает сильно свои продукты проталкивать...))

а вот действительно интересно сколько народу читает эту ветку - я так думал только несколько россиян...по голосованию так примерно 90 -150...

