FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 530

Новый комментарий
 
Roman Vashchilin:

Неплохой кстати анализ рынка.

Успел скрин посмотреть?)))

 

Ну что, готовы к дальнейшему спуску?)))


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Ну что, готовы к дальнейшему спуску?)))


ну да! моя горизонтальная линия не успела купить 

 
Aleksandr Yakovlev:

Ну что, готовы к дальнейшему спуску?)))


вот сейчас (ближе к полночи к сожалению) евро подошла вплотную к точке невозврата. Но не пересекла.

после вечернего хайпа с подвижками фунта и канадца, завтра скорее будет откат к прежним позициям или даже рост, чем продолжение банкета


хотя, подлодка движется без перископа, исключительно по приборам :-)

куда сигнал, туда и плывём.

 
Maxim Kuznetsov:

вот сейчас (ближе к полночи к сожалению) евро подошла вплотную к точке невозврата. Но не пересекла.

после вечернего хайпа с подвижками фунта и канадца, завтра скорее будет откат к прежним позициям или даже рост, чем продолжение банкета


хотя, подлодка движется без перископа, исключительно по приборам :-)

куда сигнал, туда и плывём.

Поставил лимитник на продажу 1,10688, стоп за максимум

 

Сработал лимитник на продажу. Жду развития событий.


 

По этой паре аналогично.


 

готовимся к торжественной встрече фунта :-) Сверху проводили, надо встречать внизу


хотя заметил такую тенденцию - стоит только опубликовать прогноз, как пара сразу делает поворот чтобы его избежать. :-)

 

Лагард метко выступила.. По мне так просто очень удачно !

Надо будет завтра перевести что так всех шугануло https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2019/html/ecb.sp191122~0c1f115db0.en.html

Говорил папа, учи сын английский :-) Послушал - читал бы без словаря

The future of the euro area economy
The future of the euro area economy
  • European Central Bank
  • www.ecb.europa.eu
It is a pleasure to be speaking here this morning at the European Banking Congress. This is my first opportunity to meet the mayor and Frankfurt’s financial community – and I am sure it will be the first of many. T.S. Eliot said that “every moment is a fresh beginning” and it certainly feels that way for me today. But in many respects it feels...
 
Maxim Kuznetsov:

вот сейчас (ближе к полночи к сожалению) евро подошла вплотную к точке невозврата. Но не пересекла.

после вечернего хайпа с подвижками фунта и канадца, завтра скорее будет откат к прежним позициям или даже рост, чем продолжение банкета

хотя, подлодка движется без перископа, исключительно по приборам :-)

куда сигнал, туда и плывём.

и снова её пощупала и снова не пересекла. Даже новостя не помогли.

по свистку будем всплывать вверх :-)

1...523524525526527528529530531532533534535536537...579
Новый комментарий