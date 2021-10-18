FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 530
Неплохой кстати анализ рынка.
Успел скрин посмотреть?)))
Ну что, готовы к дальнейшему спуску?)))
ну да! моя горизонтальная линия не успела купить
вот сейчас (ближе к полночи к сожалению) евро подошла вплотную к точке невозврата. Но не пересекла.
после вечернего хайпа с подвижками фунта и канадца, завтра скорее будет откат к прежним позициям или даже рост, чем продолжение банкета
хотя, подлодка движется без перископа, исключительно по приборам :-)
куда сигнал, туда и плывём.
Поставил лимитник на продажу 1,10688, стоп за максимум
Сработал лимитник на продажу. Жду развития событий.
По этой паре аналогично.
готовимся к торжественной встрече фунта :-) Сверху проводили, надо встречать внизу
хотя заметил такую тенденцию - стоит только опубликовать прогноз, как пара сразу делает поворот чтобы его избежать. :-)
Лагард метко выступила.. По мне так просто очень удачно !
Надо будет завтра перевести что так всех шугануло https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2019/html/ecb.sp191122~0c1f115db0.en.html
Говорил папа, учи сын английский :-) Послушал - читал бы без словаря
и снова её пощупала и снова не пересекла. Даже новостя не помогли.
по свистку будем всплывать вверх :-)