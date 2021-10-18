FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 355

Новый комментарий
 
Vladimir Karputov:

я в панике, срочно иду за водкой))

 

Всем привет уважаемые форумчане и форумчанки.

 Мое видение по фунту. 

 Пока сохраняется понижательное движение.

Но есть прогноз для похода на север. Смотрите скрин.


 
Alexey Volchanskiy:

я в панике, срочно иду за водкой))

Что случилось?

 

Все от доллара. Сейчас включат печатный станок.

22 трлн мало...)

 

Прикупил путов по ри

 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет уважаемые форумчане и форумчанки.

 Мое видение по фунту. 

 Пока сохраняется понижательное движение.

Но есть прогноз для похода на север. Смотрите скрин.


север на кукан повезли, не покупай ножи, лови тренд

 

Всем привет. По фунту все складывается как и положено.

Скрин выше. Возврат к линии и покупка.

Удачных сделок всем и профита побольше)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. По фунту все складывается как и положено.

Скрин выше. Возврат к линии и покупка.

Удачных сделок всем и профита побольше)))

В паре с евро пошел.)

 

По еве аналогичная ситуация. Просто прогноз.

Какое движение будет, точно не знаю. 

Но если будет так как на скрине то куплю.

Так же есть предпосылка обновить минимум от 23 мая. В общем надо посмотреть.


1...348349350351352353354355356357358359360361362...579
Новый комментарий