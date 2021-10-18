FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 355
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Один из худших дней цена топчиться на месте
Forex2424, 2019.07.22 18:25
евро доллар ну и куда к вечеру? ...депо гореть начинает..
Вниз ? или в верх?
Всем привет уважаемые форумчане и форумчанки.
Мое видение по фунту.
Пока сохраняется понижательное движение.
Но есть прогноз для похода на север. Смотрите скрин.
Что случилось?
Все от доллара. Сейчас включат печатный станок.
22 трлн мало...)
Прикупил путов по ри
север на кукан повезли, не покупай ножи, лови тренд
Всем привет. По фунту все складывается как и положено.
Скрин выше. Возврат к линии и покупка.
Удачных сделок всем и профита побольше)))
В паре с евро пошел.)
По еве аналогичная ситуация. Просто прогноз.
Какое движение будет, точно не знаю.
Но если будет так как на скрине то куплю.
Так же есть предпосылка обновить минимум от 23 мая. В общем надо посмотреть.