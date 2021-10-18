FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 403

Aleksandr Yakovlev:

Хозяин барин.

Я так думаю на этой неделе ева далеко не уйдет. Может только до 1,1110-1,1120. 

На следующей будет тест повторный 1,1050. Вот от туда потом можно заходить на пол котлеты. Стоп правда великоват будет.

Но надо рассчитать будет. И цель до 1,1150-1,1160

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Хозяин барин.

не стал я жадничать - надо по чу чуть  

а то жадность губит.

Снимок

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

тоже думаю что вернётся EURUSDDaily

буду ловить внизу 

EURUSDDaily

 

Хочу показать.

Дневной график, есть зоны накопления, потом пробитие. 

После пробития есть тест, после которого можно смело входить в позицию.

Розовым цветом показал где не было отработки. И там будем, будьте уверены.

Такие же накопления (зоны) есть и на мелких ТФ. Пользуйтесь.


 

Пример. Есть зона на 4Ч. Нижняя граница. Возможен отскок.

Переходим на график 5М и смотрим как развиваются события и ищем зоны.Зона есть, тест и бай.

И нет никаких куклов- муклов. Так ходят все пары из покон веков и будут ходить.


 

По фунту есть 2 не отработанные цели.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Пример. Есть зона на 4Ч. Нижняя граница. Возможен отскок.

Переходим на график 5М и смотрим как развиваются события и ищем зоны.Зона есть, тест и бай.

И нет никаких куклов- муклов. Так ходят все пары из покон веков и будут ходить.


по этой паре как то рискованно на покупки buy EURGBPDaily

EURGBPDaily 

 
Aleksandr Klapatyuk:

по этой паре как то рискованно на покупки buy EURGBPDaily

 

Что вижу то и торгую. А вам не советую)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Что вижу то и торгую. А вам не советую)))

нет я нечего плохого не имел ввиду .

просто ещё - хорошего сигнала на buy нет. EURGBPH2

- попробую тоже поймать на бу

EURGBPH2

 
Lesorub:

Теперь по Евре...

КУКЛ вчера нарисовал двойные палки, тем самым обозначив свои намерения:

Индекс:


Означает ли это, что без нижних целей по евро, которые кукл нарисовал вчера - верхние не будут взяты (я имею ввиду недельный график в целями 14 фигуры) - или все-таки могут протащить туда а потом резко вниз?

