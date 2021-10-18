FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 403
Хозяин барин.
Я так думаю на этой неделе ева далеко не уйдет. Может только до 1,1110-1,1120.
На следующей будет тест повторный 1,1050. Вот от туда потом можно заходить на пол котлеты. Стоп правда великоват будет.
Но надо рассчитать будет. И цель до 1,1150-1,1160
а то жадность губит.
тоже думаю что вернётся EURUSDDaily
буду ловить внизу
Хочу показать.
Дневной график, есть зоны накопления, потом пробитие.
После пробития есть тест, после которого можно смело входить в позицию.
Розовым цветом показал где не было отработки. И там будем, будьте уверены.
Такие же накопления (зоны) есть и на мелких ТФ. Пользуйтесь.
Пример. Есть зона на 4Ч. Нижняя граница. Возможен отскок.
Переходим на график 5М и смотрим как развиваются события и ищем зоны.Зона есть, тест и бай.
И нет никаких куклов- муклов. Так ходят все пары из покон веков и будут ходить.
По фунту есть 2 не отработанные цели.
по этой паре как то рискованно на покупки buy EURGBPDaily
Что вижу то и торгую. А вам не советую)))
нет я нечего плохого не имел ввиду .
просто ещё - хорошего сигнала на buy нет. EURGBPH2
- попробую тоже поймать на бу
Теперь по Евре...
КУКЛ вчера нарисовал двойные палки, тем самым обозначив свои намерения:
Индекс:
Означает ли это, что без нижних целей по евро, которые кукл нарисовал вчера - верхние не будут взяты (я имею ввиду недельный график в целями 14 фигуры) - или все-таки могут протащить туда а потом резко вниз?