FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 371

Новый комментарий
 

Что нас ждет в ближайшие дни и месяцы...весьма любопытные наблюдения за УЗД( за нашей узкой денежной базой)

1 августа реальная денежная база на 2,7% ниже, чем год назад. Как это все поможет нам спрогнозировать точку взрыва, то есть такого быстрого (иногда в течение дня) изменения, которое будет видно и обывателю, и президенту? Примем за точку взрывных изменений в экономике момент девальвации рубля. Это январь 2009 г. (Центральный банк возглавляет Сергей Игнатьев) и декабрь 2014 г. (Центральный банк возглавляет Эльвира Набиуллина). 

Попробуем спрогнозировать подобное взрывное изменение сейчас, опираясь на два типа событий: 

-начало сжатия реальной узкой денежной базы,

-сжатие реальной УДБ темпами более 2%.

Примерные расчеты приведены ниже.

Начало сжатия ДБ как сигнал. От одного до семи месяцев до взрыва?

2008 год: падение реальной УДБ зарегистрировано 1 декабря 2008 г., за месяц до январской 2009 г. девальвации. 

2014 год: падение реальной УДБ зарегистрировано 1 мая, за семь месяцев до декабрьской 2014 г. девальвации. 

Что это дает нам для прогноза ситуации в 2019 г.? Сейчас сжатие реальной денежной базы в узком определении фиксируется с 1 мая 2019 г. Если бы ситуация развивалась, как в 2008 г., при Игнатьеве, то взрыв случился бы уже в июне. Если ситуация развивается, как в 2014 г. при Набиуллиной, то у нас еще есть время до декабря. 

Падение ДБ более чем на 2% как сигнал: 1-5 месяцев до взрыва?

В прошлом падение реальной денежной базы на 2% и более случалось за 1-5 месяцев до взрыва. 

2008 год: начало сжатия реальной УДБ и падение ее более чем на 2% совпали по времени. Первое же зафиксированное падение 1 декабря 2008 г. превысило планку 2%: усилиями ЦБ реальная УДБ сократилась тогда на 2,1% в реальном выражении. Произошло это за 1 месяц до девальвации в январе 2009 г. 

2014 год: начиная с мая ЦБ сжимал реальную УДБ темпами 1,7-1,8%. Но 1 июля 2014 г. сжатие ускорилось до 4%, резко превысив выбранный нами порог в 2%. 

2019 год: начиная с мая ЦБ сжимает реальную УДБ темпами 1-1,5%. Но 1 июля темпы сжатия подскочили до -2,3%, превысив выбранный нами порог в 2%. Все это очень похоже на сценарий 2014 г., только в этот раз Эльвира Набиуллина исполняет привычную ей партию в еще более медленном темпе. 

Если все будет развиваться, как в 2008 или 2014 гг., то бабахнет в любой момент до декабря 2019 г. включительно. Оценка совпадает с первым подходом. 

Подведем итог

В прошлой публикации мы пытались ответить на вопрос, когда бабахнет, привлекая в качестве виртуального эксперта такой показатель, как реальная денежная база в широком определении. Получился широкий временной диапазон 3-36 месяцев (сентябрь 2019 г. – июнь 2022 г.). 

По мнению же второго виртуального эксперта (это узкая денежная база в реальном выражении), возможное время срыва экономики в кризис более конкретно: до декабря 2019 г. 

Стоит подчеркнуть, что никакой неизбежности и предрешенности в наступлении мощного кризиса нет. Все потому, что рассмотренные нами показатели находятся в руках Центрального банка. И в его силах быстро развернуть ситуацию от скатывания в кризис к быстрому экономическому росту. 

Если ЦБ повторит успешный опыт 2000-2008 и 2010-2011 гг., то на темпы роста ВВП в 5% Россия может выйти в течение трех-шести месяцев (см. "О росте ВВП на 5%"). И никакого взрыва не будет. 
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/123201?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com



Когда стагнация сорвется в кризис
Когда стагнация сорвется в кризис
  • www.vestifinance.ru
Москва, 10 августа - "Вести.Экономика". 9 августа Центральный банк выдал свежую статистику денежной базы в узком определении. На 1 августа 2019 г. она составила 10,4 трлн руб. в номинальном выражении. Это всего лишь на 2% выше, чем год назад, а в реальном выражении, то есть с поправкой на инфляцию узкая денежная база ушла даже в минус, на...
 
Сергей Криушин:

Что нас ждет в ближайшие дни и месяцы...весьма любопытные наблюдения за УЗД( за нашей узкой денежной базой)

1 августа реальная денежная база на 2,7% ниже, чем год назад. Как это все поможет нам спрогнозировать точку взрыва, то есть такого быстрого (иногда в течение дня) изменения, которое будет видно и обывателю, и президенту? Примем за точку взрывных изменений в экономике момент девальвации рубля. Это январь 2009 г. (Центральный банк возглавляет Сергей Игнатьев) и декабрь 2014 г. (Центральный банк возглавляет Эльвира Набиуллина). 

Попробуем спрогнозировать подобное взрывное изменение сейчас, опираясь на два типа событий: 

-начало сжатия реальной узкой денежной базы,

-сжатие реальной УДБ темпами более 2%.

Примерные расчеты приведены ниже.

Начало сжатия ДБ как сигнал. От одного до семи месяцев до взрыва?

2008 год: падение реальной УДБ зарегистрировано 1 декабря 2008 г., за месяц до январской 2009 г. девальвации. 

2014 год: падение реальной УДБ зарегистрировано 1 мая, за семь месяцев до декабрьской 2014 г. девальвации. 

Что это дает нам для прогноза ситуации в 2019 г.? Сейчас сжатие реальной денежной базы в узком определении фиксируется с 1 мая 2019 г. Если бы ситуация развивалась, как в 2008 г., при Игнатьеве, то взрыв случился бы уже в июне. Если ситуация развивается, как в 2014 г. при Набиуллиной, то у нас еще есть время до декабря. 

Падение ДБ более чем на 2% как сигнал: 1-5 месяцев до взрыва?

В прошлом падение реальной денежной базы на 2% и более случалось за 1-5 месяцев до взрыва. 

2008 год: начало сжатия реальной УДБ и падение ее более чем на 2% совпали по времени. Первое же зафиксированное падение 1 декабря 2008 г. превысило планку 2%: усилиями ЦБ реальная УДБ сократилась тогда на 2,1% в реальном выражении. Произошло это за 1 месяц до девальвации в январе 2009 г. 

2014 год: начиная с мая ЦБ сжимал реальную УДБ темпами 1,7-1,8%. Но 1 июля 2014 г. сжатие ускорилось до 4%, резко превысив выбранный нами порог в 2%. 

2019 год: начиная с мая ЦБ сжимает реальную УДБ темпами 1-1,5%. Но 1 июля темпы сжатия подскочили до -2,3%, превысив выбранный нами порог в 2%. Все это очень похоже на сценарий 2014 г., только в этот раз Эльвира Набиуллина исполняет привычную ей партию в еще более медленном темпе. 

Если все будет развиваться, как в 2008 или 2014 гг., то бабахнет в любой момент до декабря 2019 г. включительно. Оценка совпадает с первым подходом. 

Подведем итог

В прошлой публикации мы пытались ответить на вопрос, когда бабахнет, привлекая в качестве виртуального эксперта такой показатель, как реальная денежная база в широком определении. Получился широкий временной диапазон 3-36 месяцев (сентябрь 2019 г. – июнь 2022 г.). 

По мнению же второго виртуального эксперта (это узкая денежная база в реальном выражении), возможное время срыва экономики в кризис более конкретно: до декабря 2019 г. 

Стоит подчеркнуть, что никакой неизбежности и предрешенности в наступлении мощного кризиса нет. Все потому, что рассмотренные нами показатели находятся в руках Центрального банка. И в его силах быстро развернуть ситуацию от скатывания в кризис к быстрому экономическому росту. 

Если ЦБ повторит успешный опыт 2000-2008 и 2010-2011 гг., то на темпы роста ВВП в 5% Россия может выйти в течение трех-шести месяцев (см. "О росте ВВП на 5%"). И никакого взрыва не будет. 
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/123201?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com



О боже, мущина, какой рост, какой взрыв? относительно чего и куда? 6 лет назад, мужику работающему в кб  было 83 года....кб подшаманивало миги и су. Самолетостроение это как бы наукоемкая отрасль, если она держалась на пенсионерах, а тнп хронически не производятся на территории этой страны - чем будет обеспечен рост?  М.б. услуги? Так Алла Борисовна и та на подсосе, а это человек 20на обслуге, ну нет в стране столько Пугачевых. Шура запел....рост.... :facepalm:


 
Сергей прав,50 техническая цель пары рубль/доллар в этом году.А в январе разворот вверх на 115 рублей за доллар.
 

Всем привет!


 
Lesorub:

Всем привет!


Привет вот вопрос, открыл два коротких ордера на отсткок подскажи до какого уровня держать теперь...

Файлы:
agp.jpg  597 kb
 
Vasiliy Vilkov:

Привет вот вопрос, открыл два коротких ордера на отсткок подскажи до какого уровня держать теперь...

 
Lesorub:

Спасибо, посмотрим профит мне бы сейчас не помешал)))

 

17 п. на Евро:


 
Евро вниз 30 п сходит на 1.1162, и потом как на картинке  вверх на 1.122
 
У кого какие мысли на счёт пары GBP/USD? 

1...364365366367368369370371372373374375376377378...579
Новый комментарий