FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 371
Что нас ждет в ближайшие дни и месяцы...весьма любопытные наблюдения за УЗД( за нашей узкой денежной базой)
1 августа реальная денежная база на 2,7% ниже, чем год назад. Как это все поможет нам спрогнозировать точку взрыва, то есть такого быстрого (иногда в течение дня) изменения, которое будет видно и обывателю, и президенту? Примем за точку взрывных изменений в экономике момент девальвации рубля. Это январь 2009 г. (Центральный банк возглавляет Сергей Игнатьев) и декабрь 2014 г. (Центральный банк возглавляет Эльвира Набиуллина).
Попробуем спрогнозировать подобное взрывное изменение сейчас, опираясь на два типа событий:
-начало сжатия реальной узкой денежной базы,
-сжатие реальной УДБ темпами более 2%.
Примерные расчеты приведены ниже.
Начало сжатия ДБ как сигнал. От одного до семи месяцев до взрыва?2008 год: падение реальной УДБ зарегистрировано 1 декабря 2008 г., за месяц до январской 2009 г. девальвации.
2014 год: падение реальной УДБ зарегистрировано 1 мая, за семь месяцев до декабрьской 2014 г. девальвации.
Что это дает нам для прогноза ситуации в 2019 г.? Сейчас сжатие реальной денежной базы в узком определении фиксируется с 1 мая 2019 г. Если бы ситуация развивалась, как в 2008 г., при Игнатьеве, то взрыв случился бы уже в июне. Если ситуация развивается, как в 2014 г. при Набиуллиной, то у нас еще есть время до декабря.
Падение ДБ более чем на 2% как сигнал: 1-5 месяцев до взрыва?В прошлом падение реальной денежной базы на 2% и более случалось за 1-5 месяцев до взрыва.
2008 год: начало сжатия реальной УДБ и падение ее более чем на 2% совпали по времени. Первое же зафиксированное падение 1 декабря 2008 г. превысило планку 2%: усилиями ЦБ реальная УДБ сократилась тогда на 2,1% в реальном выражении. Произошло это за 1 месяц до девальвации в январе 2009 г.
2014 год: начиная с мая ЦБ сжимал реальную УДБ темпами 1,7-1,8%. Но 1 июля 2014 г. сжатие ускорилось до 4%, резко превысив выбранный нами порог в 2%.
2019 год: начиная с мая ЦБ сжимает реальную УДБ темпами 1-1,5%. Но 1 июля темпы сжатия подскочили до -2,3%, превысив выбранный нами порог в 2%. Все это очень похоже на сценарий 2014 г., только в этот раз Эльвира Набиуллина исполняет привычную ей партию в еще более медленном темпе.
Если все будет развиваться, как в 2008 или 2014 гг., то бабахнет в любой момент до декабря 2019 г. включительно. Оценка совпадает с первым подходом.
Подведем итогВ прошлой публикации мы пытались ответить на вопрос, когда бабахнет, привлекая в качестве виртуального эксперта такой показатель, как реальная денежная база в широком определении. Получился широкий временной диапазон 3-36 месяцев (сентябрь 2019 г. – июнь 2022 г.).
По мнению же второго виртуального эксперта (это узкая денежная база в реальном выражении), возможное время срыва экономики в кризис более конкретно: до декабря 2019 г.
Стоит подчеркнуть, что никакой неизбежности и предрешенности в наступлении мощного кризиса нет. Все потому, что рассмотренные нами показатели находятся в руках Центрального банка. И в его силах быстро развернуть ситуацию от скатывания в кризис к быстрому экономическому росту.
Если ЦБ повторит успешный опыт 2000-2008 и 2010-2011 гг., то на темпы роста ВВП в 5% Россия может выйти в течение трех-шести месяцев (см. "О росте ВВП на 5%"). И никакого взрыва не будет.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/123201?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
О боже, мущина, какой рост, какой взрыв? относительно чего и куда? 6 лет назад, мужику работающему в кб было 83 года....кб подшаманивало миги и су. Самолетостроение это как бы наукоемкая отрасль, если она держалась на пенсионерах, а тнп хронически не производятся на территории этой страны - чем будет обеспечен рост? М.б. услуги? Так Алла Борисовна и та на подсосе, а это человек 20на обслуге, ну нет в стране столько Пугачевых. Шура запел....рост.... :facepalm:
Всем привет!
Всем привет!
Привет вот вопрос, открыл два коротких ордера на отсткок подскажи до какого уровня держать теперь...
Привет вот вопрос, открыл два коротких ордера на отсткок подскажи до какого уровня держать теперь...
Спасибо, посмотрим профит мне бы сейчас не помешал)))
17 п. на Евро: