FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 23

Новый комментарий
 
Aleksandr Yakovlev:
Не понял. И где движуха?
 
Aleksandr Yakovlev:
Не понял. И где движуха?

да из года в год после 14-го начинается движуха.

будет

может быть сегодня, может завтра

наторговку прикинут и погонят вдоль по Питерской ;)
 
Aleksandr Yakovlev:
Не понял. И где движуха?

 Все в прямом эфире.)

Вроде уже скоро. На голосование переходят.
 

"Держаться больше нету сил..." (С)

 

                                                                                        

                                                                                  Стальные  ОЙРО...

 
sterva:

 Все в прямом эфире.)

Вроде уже скоро. На голосование переходят.
чем закончилось?
 

Короче, на Н1 нарисовали Бай палки...На Фунте.

Испытываем стратегию "Загон в противоход":

Ну оооочень редко КУКЛ дарит бабло сразу...

 
Renat Akhtyamov:
чем закончилось?

Только по двум вопросам голосовали. Сейчас на повестке еще 4. Медленно у них там все.))) 

В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против – 432.

 
sterva:

Только по двум вопросам голосовали. Сейчас на повестке еще 4. Медленно у них там все.))) 

Вы это пишете прямо из зала голосования? )

 
Vitaly Muzichenko:

Вы это пишете прямо из зала голосования? )

Из прямого эфира ютьюба))) 

А цифры. Да бог с ними. Не поддержали главное и не поддержат скорее всего.

 
Vitaly Muzichenko:

Вы это пишете прямо из зала голосования? )

Она же писала, в прямом эфире.

1...161718192021222324252627282930...579
Новый комментарий