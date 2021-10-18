FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 23
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Не понял. И где движуха?
Не понял. И где движуха?
да из года в год после 14-го начинается движуха.
будет
может быть сегодня, может завтранаторговку прикинут и погонят вдоль по Питерской ;)
Не понял. И где движуха?
Все в прямом эфире.)Вроде уже скоро. На голосование переходят.
"Держаться больше нету сил..." (С)
Стальные ОЙРО...
Все в прямом эфире.)Вроде уже скоро. На голосование переходят.
Короче, на Н1 нарисовали Бай палки...На Фунте.
Испытываем стратегию "Загон в противоход":
Ну оооочень редко КУКЛ дарит бабло сразу...
чем закончилось?
Только по двум вопросам голосовали. Сейчас на повестке еще 4. Медленно у них там все.)))
В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против – 432.
Только по двум вопросам голосовали. Сейчас на повестке еще 4. Медленно у них там все.)))
Вы это пишете прямо из зала голосования? )
Вы это пишете прямо из зала голосования? )
Из прямого эфира ютьюба)))
А цифры. Да бог с ними. Не поддержали главное и не поддержат скорее всего.
Вы это пишете прямо из зала голосования? )
Она же писала, в прямом эфире.