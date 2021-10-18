FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 181
Тоже не вполне понятно, где-то логику этого дела читал,но уже забыл... валюты не дешевеют тут другая хитрость, доллары похоже рассматривают как валюту посредник-эталон и переводят в твердые без разницы франки ены или юани, чтобы сохранить в номинале до лучших рискованных времен... да, если б у нас все приходящие доллары менялись на рубли - где был бы рубль...))
Ну если точнее, то основные валюты устойчивы к друг другу. И вроде как не дешевеют. Хотя по факту их покупательная способность постоянно падает. Так что все валюты дешевеют, т.к. принято мнение что инфляция является одним из двигателей экономики. Хотя по факту это совсем не так. Инфляция всего навсего двигатель роста денежной массы.
Растолкуйте про USDJPY плз...
Благодарю всех кто откликнулся, теперь немного прояснилась ситуация - что к USDJPY стоит относится более серьезно и что она может "иметь собственное мнение".
Вот если бы все валюты были привязаны не к пустой валюте-фантику, как вроде к эквиваленту мощной экономики, а скажем к энергии в 1кватт, то было бы всё совсем наоборот, и все бы мерилось по величине затраченной или потребляемой энергии...хотя в общем то так в основном и происходит...только расходы человеческого участия,его интеллекта в киловаттах не измеришь... меряют зарплатой... но очень неадекватно...
По ходу завтра во многих странах предпраздничный день...и значит будет на рынке как в пятницу - непонятно что и куда...поэтому думаю, многие уже сегодня готовятся на выход...
по новостям нет такого
Страстная пятница у католиков... у гугенотов не знаю - не скажу...
Всем прибыльного дня!Вчера сделка немного не дошла до профита, кто не закрылся закрывайтесь, а вот сегодня
Вчера было точно...сегодня похоже мимо... киви пошел тень закрывать...не зря говорится: где была тень - там будет тело... ((
Что есть то есть, сейчас лично для меня нужно что бы Фунт пошёл вверх, хватит уже ему опускаться)
По GBPUSD у меня видны вот такие ближайшие наиболее значимые цены интереса: наверх 1.2990, 1.3003, 1.3028, 1.3041, 1.3050, 1.3095, вниз 1.2977, 1.2957. Гляньте у себя соответствует или нет?