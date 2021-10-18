FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 421

Aleksandr Yakovlev:

В общем вижу так. Смотрим большой красный квадрат. Были на верху, потом внизу. Сейчас движемся вроде как опять на верх.

Я тут делал покупки после выхода и закрепления с синего квадрата и так же с белого. Но вот зона накопления в желтом квадрате меня насторожила

и пришлось закрыть позиции. Посмотрим в какую сторону будет развиваться цена. Пока вне рынка. Может мой скрин пригодиться кому...

на MN1 еще по больше квадрат нарисовать можно
 
Карандаш в руки))

 
Darirunu:

Извините, мне не ясна суть вопроса.

суть в том, что если взять в руки карандаш, как советует выше Александр и применить теханализ по Вашей логике, получим ли мы развороты цены в тех местах, где звездочки?

если получиться, то я более пристально изучу такого рода ТА

 
Доливки по тренду. Последняя галочка внизу цель. Разговора о развороте вообще пока не идет.

Истина
 
ок

также работает по любой волне и в зависимости от ТФ-ма размах

именно таким образом вырастил лимон на тиках в одной форекс-игрухе за вечерок

 
Это алгоритм рынка.

 
Согласен, есть алгоритм. Кто его понял, тот и применяет успешно.)))

Я его понял кстати.

 
Тут не понимании дело и не волнах вообще. Вопрос только в расстоянии от А до Б. То есть в зонах  входа и выхода,а зоны доливок это уже второстепенное.

 
Размах зависит не от ТФ-ма.

