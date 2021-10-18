FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 421
В общем вижу так. Смотрим большой красный квадрат. Были на верху, потом внизу. Сейчас движемся вроде как опять на верх.
Я тут делал покупки после выхода и закрепления с синего квадрата и так же с белого. Но вот зона накопления в желтом квадрате меня насторожила
и пришлось закрыть позиции. Посмотрим в какую сторону будет развиваться цена. Пока вне рынка. Может мой скрин пригодиться кому...
на MN1 еще по больше квадрат нарисовать можно
Карандаш в руки))
Извините, мне не ясна суть вопроса.
суть в том, что если взять в руки карандаш, как советует выше Александр и применить теханализ по Вашей логике, получим ли мы развороты цены в тех местах, где звездочки?
если получиться, то я более пристально изучу такого рода ТА
Доливки по тренду. Последняя галочка внизу цель. Разговора о развороте вообще пока не идет.
ок
также работает по любой волне и в зависимости от ТФ-ма размах
именно таким образом вырастил лимон на тиках в одной форекс-игрухе за вечерок
Это алгоритм рынка.
Согласен, есть алгоритм. Кто его понял, тот и применяет успешно.)))
Я его понял кстати.
Тут не понимании дело и не волнах вообще. Вопрос только в расстоянии от А до Б. То есть в зонах входа и выхода,а зоны доливок это уже второстепенное.
Размах зависит не от ТФ-ма.