FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 298

в зеленой я уверен - не когда не подводила

зелёная 

10 и 12

10 и 12

ещё раз проверю на другой паре EURUSDM30 синенькую линию

EURUSDM30

Снимок

не чё не сработало. первый раз такое

а можно повторить?

только пожалуйста вниз 

а то я не понял - что было

 
Aleksandr Klapatyuk:

а можно повторить?

только пожалуйста вниз 

а то я не понял - что было


нет, повтора не будет сегодня

Mr.Anamaliy:

нет, повтора не будет сегодня

жаль. я советника - не до проверил 

Maxim Romanov:

Никогда не заходил в эту ветку, забавно у вас тут))

а какой-то результат есть по торговле? А то смотреть просто прогнозы не очень интересно, описывайте хоть как ваш депозит изменяется, будет интереснее. Если растет, будем радоваться ,если падает, все равно попкорном запасемся))

попкорн ещё остался ?

убыток 2

