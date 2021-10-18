FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 298
в зеленой я уверен - не когда не подводила
10 и 12
ещё раз проверю на другой паре EURUSDM30 синенькую линию
не чё не сработало. первый раз такое
а можно повторить?
только пожалуйста вниз
а то я не понял - что было
нет, повтора не будет сегодня
жаль. я советника - не до проверил
Никогда не заходил в эту ветку, забавно у вас тут))
а какой-то результат есть по торговле? А то смотреть просто прогнозы не очень интересно, описывайте хоть как ваш депозит изменяется, будет интереснее. Если растет, будем радоваться ,если падает, все равно попкорном запасемся))
попкорн ещё остался ?