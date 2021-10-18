FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 402
150 и не колышит...
Теперь по Евре...
КУКЛ вчера нарисовал двойные палки, тем самым обозначив свои намерения:
Индекс:
Думаю количество тр вверху дает преимущество быкам.
Держу евру в рост на 1.1165 закрою 50%.
На ближайшем заседании ФРС большая вероятность снижения ставки.
ставки никакго значения не имеют в срочной торговле, пример могу приложить, скать долго, но он интересный
у кого какое мнения? по GBPUSDH2
правильно ли я стою вверх ?
Да.
привет! пока идёт нормально. пододвинул стоп . могут меня и выкинуть - слишком близко наверное стоп передвинул я
Поставь стоп от точки открытия 2-3 пункта, а половину или часть просто закрой.
И не двигай стоп, пока не дойдет до цели.
да жадность- губит . рискну может проскочит ещё выше
Хозяин барин.