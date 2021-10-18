FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 402

150 и не колышит...


 

Теперь по Евре...

КУКЛ вчера нарисовал двойные палки, тем самым обозначив свои намерения:

Индекс:


 
Lesorub:

Думаю количество тр вверху дает преимущество быкам.

Держу евру в рост на 1.1165 закрою 50%.

На ближайшем заседании ФРС большая вероятность снижения ставки.

 
sterva:

На ближайшем заседании ФРС большая вероятность снижения ставки.

ставки никакго значения не имеют в срочной торговле, пример могу приложить, скать долго, но он интересный

у кого какое мнения? по GBPUSDH2

правильно ли я стою вверх ? 

GBPUSDH2

 
Да.

Aleksandr Yakovlev:

Да.

привет! пока идёт нормально. пододвинул стоп . могут меня и выкинуть - слишком близко наверное стоп передвинул я

 
Поставь стоп от точки открытия 2-3 пункта, а половину или часть просто закрой.

И не двигай стоп, пока не дойдет до цели.

да жадность- губит . рискну может проскочит ещё выше
 
Хозяин барин.

