FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 535
Фунт чуть вверх на 1.2911 и разворот вниз на 1.2820
Не знаю куда вы там собрались, а я на юга.
Товарищи подскажите где Pattern Graphix (фигуры) скачать для Alpari ?
Завтра с долларом будет много трендов
На М1 ?
На М1 ?
m1-m15))
Мой скромный прогноз
UPD
На H1 даже начнёт летать
а на Н4 нет?
Господа, отдыхать иногда надо....
По фунту в общем как то так пока получается.