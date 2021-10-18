FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 535

Новый комментарий
 
Йена пошла вниз на 108.50
 
Фунт чуть вверх на 1.2911 и разворот вниз на 1.2820
 
Alexxl2008:
Фунт чуть вверх на 1.2911 и разворот вниз на 1.2820

Не знаю куда вы там собрались, а я на юга.


 

Товарищи подскажите где Pattern Graphix (фигуры) скачать для Alpari ?

 
Ссылочку скиньте пожалуйста!!!
 
Завтра с долларом будет много трендов
 
Ivan Butko:
Завтра с долларом будет много трендов

На М1 ?

 
Vitaly Muzichenko:

На М1 ?

m1-m15)) 

Мой скромный прогноз

UPD

На H1 даже начнёт летать

 

а на Н4 нет?

Господа, отдыхать иногда надо....

 

По фунту в общем как то так пока получается.


1...528529530531532533534535536537538539540541542...579
Новый комментарий