FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 504

[Удален]  
Alexxl2008:
Евро вниз на 1.1130 пошла, потом отскок  вверх на 1.1178  и опять вниз на1.0888
Кости бросаете?
 
Aleksandr Klapatyuk:

у меня пока вверх - идёт не плохо EURUSDH1


Надо объёмы глянуть. Тогда можно точнее сказать. Пока 50 на 50. Похоже медленное нисходящее брать отбой от границ 1.12 вниз.  Набирать выше 1.18-1.2 вниз. Можно пока в Buy зайти. 50 на 50. Смотря куда сходить хочется.

[Удален]  
у нас кажись, мысли сходятся 

ххххххх

 
Aleksandr Klapatyuk:

у нас кажись, мысли сходятся 


"Даааавай за жизнь давай брат до конца.."
XD
 

Что тут гадать за эту Евру...?              

КУКЛ все давно нарисовал:

Двойной аукцион, цена будет и там, и там..

Ставим пару лимитов, как оба сработают, кроем прибыль.

А на это время - в теплые страны...(забыть про сделки, быстрее профит...) 

 

А так, торговля ведется КУКЛом в рамках этого аукциона:


 

И, базар до конца года...


 

И вот еще наколочка. По Луню...

Делим рабочий лот на N частей. Лимиты в обозначенных местах.

Новый год справляем с Лексусом (любым...)            


Глобально:

Палки отрабатываются всегда!    (почти...  )

 

Хотим поиметь Еврофунтика.          


 Или он нас...   
 

А также, просто Фунтика:


504
