FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 504
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Евро вниз на 1.1130 пошла, потом отскок вверх на 1.1178 и опять вниз на1.0888
у меня пока вверх - идёт не плохо EURUSDH1
Надо объёмы глянуть. Тогда можно точнее сказать. Пока 50 на 50. Похоже медленное нисходящее брать отбой от границ 1.12 вниз. Набирать выше 1.18-1.2 вниз. Можно пока в Buy зайти. 50 на 50. Смотря куда сходить хочется.
Надо объёмы глянуть. Тогда можно точнее сказать. Пока 50 на 50. Похоже медленное нисходящее брать отбой от границ 1.12 вниз. Набирать выше 1.18-1.2 вниз. Можно пока в Buy зайти. 50 на 50. Смотря куда сходить хочется.
у нас кажись, мысли сходятся
у нас кажись, мысли сходятся
Что тут гадать за эту Евру...?
КУКЛ все давно нарисовал:
Двойной аукцион, цена будет и там, и там..
Ставим пару лимитов, как оба сработают, кроем прибыль.
А на это время - в теплые страны...(забыть про сделки, быстрее профит...)
А так, торговля ведется КУКЛом в рамках этого аукциона:
И, базар до конца года...
И вот еще наколочка. По Луню...
Делим рабочий лот на N частей. Лимиты в обозначенных местах.
Новый год справляем с Лексусом (любым...)
Глобально:
Палки отрабатываются всегда! (почти... )
Хотим поиметь Еврофунтика.
Или он нас...
А также, просто Фунтика: