FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кто в курсе? Обновился браузер Мозилла вчера до последней версии. Все сайты перестали открываться.
Недостоверные сертификаты безопасности стали.
В частности МКЛ выглядит так:
Что нужно сделать в настройках Мозилы, чтобы просматривать нормально сайты?
На Гугл Хроме все работает нормально, все сайты и почта...
Вот такие сообщения по всем сайтам, что раньше без проблем работали в Мозиле:
про системное дату/время уже говорили,
а ещё прогнать на компе сканирование антивирусом. А лучше двумя. И отключить в мозиле всякие всякие ФриГейты и подобные допольнения
Если вдруг __ВСЕ__ сертификаты недостоверны то это хреновый звоночек, вплоть до MitM
Ладно, разберемся...
Теперь по делу.
На Евре флет. Цели известны заранее. И они в 95 % случаев исполняются.
Потому всю прошлую неделю пробездельничал в продажах:
Ена:
Стоп отменит конструкцию...
И рыжик: цель будет взята!!!
Кто в курсе? Обновился браузер Мозилла вчера до последней версии. Все сайты перестали открываться.
Недостоверные сертификаты безопасности стали.
В частности МКЛ выглядит так:
Что нужно сделать в настройках Мозилы, чтобы просматривать нормально сайты?
На Гугл Хроме все работает нормально, все сайты и почта...
Вот такие сообщения по всем сайтам, что раньше без проблем работали в Мозиле:
про системное дату/время уже говорили,
а ещё прогнать на компе сканирование антивирусом. А лучше двумя. И отключить в мозиле всякие всякие ФриГейты и подобные допольнения
Если вдруг __ВСЕ__ сертификаты недостоверны то это хреновый звоночек, вплоть до MitM
Точно!
Проблема решена:
А шпионы отправились в Ад...
Ена:
Стоп отменит конструкцию...
Закрыли позиции в бай? К 111,55 пойдет сначала.
ещё один ценный разворотный индикатор - "внеплановые технические работы" :-)
на картинке - цветными линиями масштабированные котировки, вертикальная линия "внеплановая перезагрузка сервера на 3-4 минуты"
Добрый день, хочу вот такой прогноз... и закупить внизу:
Подходим к уровню покупки, 1,1380-1,1390... Стоп виртуальный...
Подходим к уровню покупки, 1,1380-1,1390... Стоп виртуальный...
Я буду покупать от 1334