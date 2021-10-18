FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 20

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Lesorub:

Кто в курсе? Обновился браузер Мозилла вчера до последней версии. Все сайты перестали открываться.

Недостоверные сертификаты безопасности стали.

В частности МКЛ выглядит так:

Что нужно сделать в настройках Мозилы, чтобы просматривать нормально сайты?

На Гугл Хроме все работает нормально, все сайты и почта...


Вот такие сообщения по всем сайтам, что раньше без проблем работали в Мозиле:


про системное дату/время уже говорили,

а ещё прогнать на компе сканирование антивирусом. А лучше двумя. И отключить в мозиле всякие всякие ФриГейты и подобные допольнения

Если вдруг  __ВСЕ__ сертификаты недостоверны то это хреновый звоночек, вплоть до MitM

 

Ладно, разберемся...

Теперь по делу.

На Евре флет. Цели известны заранее. И они в 95 % случаев исполняются.

Потому всю прошлую неделю пробездельничал в продажах:


 

Ена:

Стоп отменит конструкцию...

 

И рыжик: цель будет взята!!!


 
Lesorub:

Кто в курсе? Обновился браузер Мозилла вчера до последней версии. Все сайты перестали открываться.

Недостоверные сертификаты безопасности стали.

В частности МКЛ выглядит так:

Что нужно сделать в настройках Мозилы, чтобы просматривать нормально сайты?

На Гугл Хроме все работает нормально, все сайты и почта...


Вот такие сообщения по всем сайтам, что раньше без проблем работали в Мозиле:

В настройках мозилы посмотри чо у тебя в меню "Блокировка содержимого"
 
Maxim Kuznetsov:

про системное дату/время уже говорили,

а ещё прогнать на компе сканирование антивирусом. А лучше двумя. И отключить в мозиле всякие всякие ФриГейты и подобные допольнения

Если вдруг  __ВСЕ__ сертификаты недостоверны то это хреновый звоночек, вплоть до MitM

                Точно!

       Проблема решена:

          

А шпионы отправились в Ад... 

 
Lesorub:

Ена:

Стоп отменит конструкцию...

Закрыли позиции в бай?  К 111,55 пойдет сначала.

 

ещё один ценный разворотный индикатор - "внеплановые технические работы" :-)

на картинке - цветными линиями масштабированные котировки, вертикальная линия "внеплановая перезагрузка сервера на 3-4 минуты"

 
Sergey Novokhatskiy:

Добрый день, хочу вот такой прогноз... и закупить внизу:


Подходим к уровню покупки, 1,1380-1,1390... Стоп виртуальный...

 
Sergey Novokhatskiy:

Подходим к уровню покупки, 1,1380-1,1390... Стоп виртуальный...

Я буду покупать от 1334

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