FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 477
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пошло и прошло уже, поднялось вверх на 14 пунктов , теперь вниз на 100
нуууу...камон.. торговля в районе рыночного шума?...такое себе занятие...
я могу Тебе сказать больше тогда :
поднимется на 100 и опустится на 100 стопудово=)Мы же не шум измеряем, а то что скорее всего произойдет % на 70-80 не более помимо рыночного шума)
нуууу...камон.. торговля в районе рыночного шума?...такое себе занятие...
я могу Тебе сказать больше тогда :
поднимется на 100 и опустится на 100 стопудово=)
Среднесрочный прогноз на новый год по австралийцу:
И по AUDCHF у меня долгосрок, без прогнозных линий:
Главное про золото все забыли,...а оно между прочим составляет 90% обеспечения доллара.
Привет, ну это вы загнули так загнули про обеспечение))))
Минут пять ржал наверно)))
Хорошо когда могут поднять настроение в пятницу)))
Главное про золото все забыли,...а оно между прочим составляет 90% обеспечения доллара.
Чего это забыли, держим упорно шорт...)
Привет, ну это вы загнули так загнули про обеспечение))))
Минут пять ржал наверно)))
Хорошо когда могут поднять настроение в пятницу)))
Не могу никак пропустить третий раз величину объема с числом 440, которая в прежнем прохождении повторялась с последующими несколько подряд бычьими подъемами. Поэтому жду здесь именно падения цены, так как считаю три одинаковых совпадающих момента это слишком много для дальнейшего роста, значит буду продавать на новозеландце с долларом постепенно увеличивая лот или доливаться сверху вниз ордерами. Места описанных объемов выделил вертикальной штрих линией в нижнем окне.