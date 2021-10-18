FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 477

Vladimir Baskakov:
Пошло и прошло уже, поднялось вверх на 14 пунктов , теперь вниз на 100

нуууу...камон.. торговля в районе рыночного шума?...такое себе занятие...

я могу Тебе сказать больше тогда :

поднимется на 100 и опустится на 100 стопудово=)

Мы же не шум измеряем, а то что скорее всего произойдет % на 70-80 не более помимо рыночного шума)
Martin Cheguevara:

нуууу...камон.. торговля в районе рыночного шума?...такое себе занятие...

я могу Тебе сказать больше тогда :

поднимется на 100 и опустится на 100 стопудово=)

Не переделывайте, мой прогноз был 
1,1130 sell TP 1,1030
 

Среднесрочный прогноз на новый год по австралийцу:


 

И по AUDCHF у меня долгосрок, без прогнозных линий:


UsdCad сейчас вверх стрельнет
 
Главное про золото все забыли,...а оно между прочим составляет 90% обеспечения доллара.
 
Forex2424:
Главное про золото все забыли,...а оно между прочим составляет 90% обеспечения доллара.

Привет, ну это вы загнули так загнули про обеспечение))))

Минут пять ржал наверно)))

Хорошо когда могут поднять настроение в пятницу)))

 
Forex2424:
Главное про золото все забыли,...а оно между прочим составляет 90% обеспечения доллара.

Чего это забыли, держим упорно шорт...)

Aleksandr Yakovlev:

Привет, ну это вы загнули так загнули про обеспечение))))

Минут пять ржал наверно)))

Хорошо когда могут поднять настроение в пятницу)))

Правильно, золото наше все, читается на раз. Йена вниз пошла, голда вверх
 

Не могу никак пропустить третий раз величину объема с числом 440, которая в прежнем прохождении повторялась с последующими несколько подряд бычьими подъемами. Поэтому жду здесь именно падения цены, так как считаю три одинаковых совпадающих момента это слишком много для дальнейшего роста, значит буду продавать на новозеландце с долларом постепенно увеличивая лот или доливаться сверху вниз ордерами. Места описанных объемов выделил вертикальной штрих линией в нижнем окне.


