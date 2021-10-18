FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 175
уберут, когда вопросы уладят
должны же понять что произошло те, кому пока не понятно.
да, вот откуда взялась, кто так громко пукнул...или сбой техники... ну повеселили изрядно... просто шок и трепет - прикол хороший получился...))
А почему нет - как и на других...какой там запрет может быть, всё шло как обычно, они же сами не поняли, что к чему - кто-то влез с большой сумой, что всё без тормозов улетело за облака...))
Главное АТС работает... позы стоят хоть и не видно, но счетчик накручивает...))
так и должно быть
нельзя счетчики отматывать
;)
Ауди на шестую переключилась...
Так и есть. Енка 114?
скорее всего
Ноябрь и декабрь прошлого года есть долги...
Но, лучше синица в руках:
Ну их, долгосроки эти...