FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 175

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

уберут, когда вопросы уладят

должны же понять что произошло те, кому пока не понятно.

да, вот откуда взялась, кто так громко пукнул...или сбой техники... ну повеселили изрядно... просто шок и трепет - прикол хороший получился...))

 
Сергей Криушин:

да, вот откуда взялась, кто так громко пукнул...или сбой техники... ну повеселили изрядно... просто шок и трепет - прикол хороший получился...))

не, не сбой

на любой паре может быть такое

могла еще выше улететь, просто повезло

торговля в этот момент разрешена была?

 
 Сформировано  " расширение" предположительно  w - "с"  of W -"B"  (КДТ)  ,  если предположение истинно - можно ожидать формирование  W - "C" , уровень 1280 имеет локальное значение S\R .  
Файлы:
EURUSDH3_1204.png  97 kb
EURUSDH1_1204.png  97 kb
 
Renat Akhtyamov:

не, не сбой

на любой паре может быть такое

могла еще выше улететь, просто повезло

торговля в этот момент разрешена была?

А почему нет - как и на других...какой там запрет может быть, всё шло как обычно, они же сами не поняли, что к чему - кто-то влез с большой сумой, что всё без тормозов улетело за облака...))

Главное АТС работает... позы стоят хоть и не видно, но счетчик накручивает...))

 
Сергей Криушин:

А почему нет - как и на других...какой там запрет может быть, всё шло как обычно, они же сами не поняли, что к чему - кто-то влез с большой сумой, что всё без тормозов улетело за облака...))

Главное АТС работает... позы стоят хоть и не видно, но счетчик накручивает...))

так и должно быть

нельзя счетчики отматывать

;)

 

Ауди на шестую переключилась... 


 
Lesorub:

Ауди на шестую переключилось... 


Так и есть. Енка 114?упс

[Удален]  
sterva:

Так и есть. Енка 114?

скорее всего 

[Удален]  
 
sterva:

Так и есть. Енка 114?

Ноябрь и декабрь прошлого года есть долги...

Но, лучше синица в руках:

Ну их, долгосроки эти...

1...168169170171172173174175176177178179180181182...579
Новый комментарий