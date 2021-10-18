FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 70

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я сегодня тоже ставил на USDCAD на BUY

Посмотрим)

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2019-02-06_14-41-48.png  37 kb
 
Shurikon:

я сегодня тоже ставил на USDCAD на BUY

Посмотрим)

А чего смотреть? Надо ждать.

Полковник сказал на север и цель указал ;)

 

Моя хотелка...


 
Lesorub:

Моя хотелка...


Хватило терпения позировать до этой цифири? :)

 
Nikolai Krylov:

Хватило терпения позировать до этой цифири? :)

Не понял вопроса... Если про Ауди, то закрыл утром. Снимок выше.

Щас есть сигнал, купил. Что не так???

 

Бакс взял цель с Н1:


 
Lesorub:

Не понял вопроса... Если про Ауди, то закрыл утром. Снимок выше.

Щас есть сигнал, купил. Что не так???

Сорри, это я не правильно понял :)

 
Nikolai Krylov:

Сорри, это я не правильно понял :)

Да ладно...     


Евру на контроль!!! Бабло там!!!

ТР 1.1543 с Н4...

Если протянут вниз, то дополнительные входы: 1.1322, 1,1310 с Н4

 
Lesorub:

Да ладно...

Евру на контроль!!! Бабло там!!!

ТР 1.1543 с Н4...

понял, спс.

 
Lesorub:

Моя хотелка...


Хорошо бы - тоже жду разворота...

Ауйди прогноз

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