FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 70
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я сегодня тоже ставил на USDCAD на BUY
Посмотрим)
я сегодня тоже ставил на USDCAD на BUY
Посмотрим)
А чего смотреть? Надо ждать.
Полковник сказал на север и цель указал ;)
Моя хотелка...
Моя хотелка...
Хватило терпения позировать до этой цифири? :)
Хватило терпения позировать до этой цифири? :)
Не понял вопроса... Если про Ауди, то закрыл утром. Снимок выше.
Щас есть сигнал, купил. Что не так???
Бакс взял цель с Н1:
Не понял вопроса... Если про Ауди, то закрыл утром. Снимок выше.
Щас есть сигнал, купил. Что не так???
Сорри, это я не правильно понял :)
Сорри, это я не правильно понял :)
Да ладно...
Евру на контроль!!! Бабло там!!!
ТР 1.1543 с Н4...
Если протянут вниз, то дополнительные входы: 1.1322, 1,1310 с Н4
Да ладно...
Евру на контроль!!! Бабло там!!!
ТР 1.1543 с Н4...
понял, спс.
Моя хотелка...
Хорошо бы - тоже жду разворота...