FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 199
Евра опять с сюрпризами. Я ее вверх она вниз.)
На чем сегодя?
Один из вариантов развития , т.е. " расширяющая структура" .
Первая разворотная зона 300% с Н4 1.1155 - 1.1142
Свеча от 20.03 с ТР 1.1491
Все по плану!
Свеча от 23.03 - двойной аукцион.
(как всегда: цель - загон - кидалово...)
Можно уточнить про свечу от 23.03 - это же суббота...
Да, 22.03 в 10.00 по терминалу...
1.1155-1.1142 почему она такая? Не шире и не уже?
На -400% шире?
На 400 следующая...
Просто заметил, что вероятность разворота на Н4 в этом диапазоне довольно высокая...
Здесь лимит, на 400 другой.
это вы сейчас на 114.03 намекаете ?)
или просто на возврат под уровень на 112.00 ?
Вот похоже на цель
КАРТИНКА ТИКОВЫЙ ГРАФИК
Алекс, ну как скачки?
Я там смотрел ты пунктов по 5-10 цапал
Депо еще в наличии?
флет по большому счету есть всегда: