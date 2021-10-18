FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 199

Anzhela Sityaeva:


А слона то я и не заметил)) 
 

Евра опять с сюрпризами. Я ее вверх она вниз.)

На чем сегодя?

 

Один из вариантов развития , т.е. " расширяющая структура" .

 
Первая разворотная зона 300% с Н4 1.1155 - 1.1142

Свеча от 20.03 с ТР 1.1491

Все по плану!

Свеча от 23.03 - двойной аукцион.

(как всегда: цель - загон - кидалово...)

 
Можно уточнить про свечу от 23.03 - это же суббота...
 
Да, 22.03 в 10.00 по терминалу...

 
1.1155-1.1142 почему она такая? Не шире и не уже?

На -400% шире?

 
На 400 следующая...

Просто заметил, что вероятность разворота на Н4 в этом диапазоне довольно высокая...

Здесь лимит, на 400 другой.

 
timur1982:

это вы сейчас на 114.03 намекаете ?)
или просто на возврат под уровень на 112.00 ?


Вот похоже на цель

 
Alexxl2008:
КАРТИНКА ТИКОВЫЙ ГРАФИК

Алекс, ну как скачки?

Я там смотрел ты пунктов по 5-10 цапал

Депо еще в наличии?

флет по большому счету есть всегда:


