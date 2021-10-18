FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 460

Renat Akhtyamov:
продажу не рассматриваешь?

Цель - загон - кидалово...


[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

Слился. в понедельник придётся - пополнять счёт.

не стал ждать понедельника. пополнил скромненько и плечо сменил на 200. а то 1000 -это точно, самоубийство.

ну зато, попробовал. теперь буду знать - думаю не забуду.

Renat Akhtyamov:
По 4 часу сразу как будто бы есть предпосылки к подъему на указанной паре по нескольким началам изгибов индюков вверх и цена округленная с обеих сторон открытием и закрытием 1.3185 да 1.3200 последней свечи. Поэтому при отсутствии серйозного гэпа может цена сразу подняться.

 
Lesorub:

Цель - загон - кидалово...

мой прогноз

[Удален]  

так то он вниз собрался - а там кто его знает? USDCADDaily

USDCADDailyx

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

так то он вниз собрался - а там кто его знает? USDCADDaily


Правильно , Канада вниз. Цель 1,3000
 
Aleksandr Klapatyuk:

Слился. в понедельник придётся - пополнять счёт.

Епрст
...150к ушло?
Сочувствую Тебе...
[Удален]  
Martin Cheguevara:
Епрст
...150к ушло?
Сочувствую Тебе...

можно -зарабатывать ! только нужно - после выставления всех параметров, и своего прогноза. не в лазить и не менять - своих действий, во время сильного движения.

хорошо получается - когда спрогнозировал ,выставил настройки. и к примеру поставил задачу заработать 1000 рублей, за сегодня и всё. на следующей день , тоже самое .

и тогда - хорошие результаты к концу месяца .

------------------------------------------

А Ещё, - самое главное! Не выпивать . а если выпивать - то далеко от компа.

 
Aleksandr Klapatyuk:

и не верить что повезет

появится серьезное отношение к торговле и погаснет азарт

риск на плече 1:100 - максимум 10% 

для любого плеча, с приведением к 1:100, риск считаем так:

double LVR=NormalizeDouble(MarketInfo("EURUSD",MODE_LOTSIZE)/MarketInfo("USDCHF",MODE_MARGINREQUIRED),0);

double BAL=AccountBalance();

double MGN=AccountMargin();

double RISK=LVR*MGN/BAL; //риск в процентах

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

и не верить что повезет

появится серьезное отношение к торговле и погаснет азарт

риск - 10% максимум на плече 1:100

И что все заладили про 1-10% риска, шаблон какой-то. У каждого свой стиль. Мне неинтересно в час по чайной ложке. Большой риск-большой доход.
