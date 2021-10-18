FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 460
продажу не рассматриваешь?
Цель - загон - кидалово...
Слился. в понедельник придётся - пополнять счёт.
не стал ждать понедельника. пополнил скромненько и плечо сменил на 200. а то 1000 -это точно, самоубийство.
ну зато, попробовал. теперь буду знать - думаю не забуду.
По 4 часу сразу как будто бы есть предпосылки к подъему на указанной паре по нескольким началам изгибов индюков вверх и цена округленная с обеих сторон открытием и закрытием 1.3185 да 1.3200 последней свечи. Поэтому при отсутствии серйозного гэпа может цена сразу подняться.
мой прогноз
так то он вниз собрался - а там кто его знает? USDCADDaily
Слился. в понедельник придётся - пополнять счёт.
Епрст
можно -зарабатывать ! только нужно - после выставления всех параметров, и своего прогноза. не в лазить и не менять - своих действий, во время сильного движения.
хорошо получается - когда спрогнозировал ,выставил настройки. и к примеру поставил задачу заработать 1000 рублей, за сегодня и всё. на следующей день , тоже самое .
и тогда - хорошие результаты к концу месяца .
------------------------------------------
А Ещё, - самое главное! Не выпивать . а если выпивать - то далеко от компа.
и не верить что повезет
появится серьезное отношение к торговле и погаснет азарт
риск на плече 1:100 - максимум 10%
для любого плеча, с приведением к 1:100, риск считаем так:
double LVR=NormalizeDouble(MarketInfo("EURUSD",MODE_LOTSIZE)/MarketInfo("USDCHF",MODE_MARGINREQUIRED),0);
double BAL=AccountBalance();
double MGN=AccountMargin();
double RISK=LVR*MGN/BAL; //риск в процентах
риск - 10% максимум на плече 1:100