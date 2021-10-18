FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 511

Ivan Butko:
Александр, почему не сигналите, не паммите?

Стоит?

 
Aleksandr Yakovlev:

Хороший вопрос, адресую ка я его Вам: стоит сколько? D)))

А если серьёзно, то меня удивляют такие люди. Где у людей жадность? Я наоборот, найдя рабочее решение (пусть и временное), пытаюсь выжать из него максимум. Вспомните Тараса Гончара, на всю жизнь же хватит.

 
Ivan Butko:

Ну так то да. Просто я сейчас торгую и не завишу ни от кого. 

Я имею ввиду, когда будут подписчики, надо будет себя сдерживать, чтоб

 тем кто прицепился не поплохело от скорости.)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Ко мне уже цеплялись подписчики (не знаю куда делись) а я их сразу предупреждал... Сигнал у меня суровый прибыль бывает редко)))

 
Vasiliy Vilkov:

Приколол)))

 

Vasiliy Vilkov:

Звучит как афоризм

Aleksandr Yakovlev:

Аргумент, переубеждать не буду. Но, как-нибудь на досуге подумайте)

 
Ivan Butko:

Аргумент, переубеждать не буду. Но, как-нибудь на досуге подумайте)

Обязательно. Спасибо.

 

фунтену выбило. Второй вход будет от 140,080 примерно.

Стоп 140,560

Так же жду со сделками евроену внизу.
 
Aleksandr Yakovlev:

фунтену выбило. 

А вот если бы в лонг взял не выбило бы)))

 
Vasiliy Vilkov:

А вот если бы в лонг взял не выбило бы)))

Сытый голодного не понимает))))

