FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 511
Александр, почему не сигналите, не паммите?
Стоит?
Стоит?
Хороший вопрос, адресую ка я его Вам: стоит сколько? D)))
А если серьёзно, то меня удивляют такие люди. Где у людей жадность? Я наоборот, найдя рабочее решение (пусть и временное), пытаюсь выжать из него максимум. Вспомните Тараса Гончара, на всю жизнь же хватит.
Ну так то да. Просто я сейчас торгую и не завишу ни от кого.
Я имею ввиду, когда будут подписчики, надо будет себя сдерживать, чтоб
тем кто прицепился не поплохело от скорости.)))
Ко мне уже цеплялись подписчики (не знаю куда делись) а я их сразу предупреждал... Сигнал у меня суровый прибыль бывает редко)))
Приколол)))
Vasiliy Vilkov:
Сигнал у меня суровый прибыль бывает редко)))
Звучит как афоризм
Аргумент, переубеждать не буду. Но, как-нибудь на досуге подумайте)
Обязательно. Спасибо.
фунтену выбило. Второй вход будет от 140,080 примерно.
Стоп 140,560Так же жду со сделками евроену внизу.
А вот если бы в лонг взял не выбило бы)))
Сытый голодного не понимает))))