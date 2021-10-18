FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 229
Зря вы так. Вас никто платить и не призывает, сама придерживаюсь аналогичного мнения, но Wiktar давно в теме, хоть и не именно здесь.
Мало кто из всех кто "тусуется" на профильных ресурсах, может и пишет что-то дельное...
Аааа, ну тогда беру поправку: wiktar это не касается.
Канада вистрелит вверх от 1.3385 или нет ?
вы пишите пару полностью.
USD/CAD вистрелит вверх от 1.3385 или нет ?
вы пишите пару полностью.
Хотелось бы ещё про пару GBP/USD послушать мнение от Вас..есть пару ордерочков зависших на 1.3150
Привет, честной компании...стою вниз по BTC/USD...но что-то сомнения одолели...пишут что и до 10 000 может добежать...будет ли такое???
Сергей,если вниз то только для набора топлива. Сейчас пойдет вторая волна покупателей,так как у всех разная реакция на события. Первыми взяли фонды,они биток и гонят. Но гнать его нужно покупая у тех кто его продает. Теперь важно посмотреть при фиксации прибыли ,будут ли фиксироваться фонды или они будут скупать у фиксаторщиков)) То что я вижу у себя в рабочей платформе,то если говорить о среднесроке,то на 9798 стоит очень крупный отложенный объем. Наверняка к нему и гонят,дабы все продать. До этой цены есть небольшие скопления объемов на других ценах***
И мой вам совет,очистите свой график.