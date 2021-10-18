FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 229

Anzhela Sityaeva:

Зря вы так. Вас никто платить и не призывает, сама придерживаюсь аналогичного мнения, но Wiktar давно в теме, хоть и не именно здесь.

Мало кто из всех кто "тусуется" на профильных ресурсах, может и пишет что-то дельное...

Аааа, ну тогда беру поправку: wiktar это не касается.

 
Канада вистрелит вверх от 1.3385 или нет ?
[Удален]  
qwen90:
вы пишите пару полностью.

 
wiktar:

USD/CAD вистрелит вверх от 1.3385 или нет ?

 
Екзамен никто не прошол, садитесь 2. До все боятся. 
 
НАВЕРНО ЖДУТ ПОКА GBP/USD ВИСТРЕЛИТ.
 
wiktar:

Хотелось бы ещё про пару GBP/USD послушать мнение от Вас..есть пару ордерочков зависших на 1.3150

 

Привет, честной компании...стою вниз по BTC/USD...но что-то сомнения одолели...пишут что и до 10 000 может добежать...будет ли такое???

сомнения мои

[Удален]  
Сергей Криушин:

Сергей,если вниз то только для набора топлива. Сейчас пойдет вторая волна покупателей,так как у всех разная реакция на события. Первыми взяли фонды,они биток и гонят. Но гнать его нужно покупая у тех кто его продает. Теперь важно посмотреть при фиксации прибыли ,будут ли фиксироваться фонды или они будут скупать у фиксаторщиков))   То что я вижу у себя в рабочей платформе,то если говорить о среднесроке,то на 9798 стоит очень крупный отложенный объем. Наверняка к нему и гонят,дабы все продать. До этой цены есть небольшие скопления объемов на других ценах***

[Удален]  
Сергей Криушин:

И мой вам совет,очистите свой график.

