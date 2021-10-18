FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 263

Alexxl2008:
На вашем графике шпилька слева большая вниз, и половину от нее вниз уже сегодня можем пройти
такая шпилька - может появится и сейчас . но только вверх
 
Вот так работает банда Черная кошка.С двумя ушами,двумя лапами и большим хвостом.
По AUDUSD стопы выбили, роботов обманули и теперь бросок через пупок вниз.
 
)))

 
Илья, привет!!! Один товарисч врезал вчера прогноз по фунтяре. Смотрю вот счас. Накормил он всех стопами и неоднократно. Так что твое слово по фунту?
 

Aleksandr Klapatyuk конечно прав в движении AUDUSD вверх , но за 30 лет на рынке я стараюсь не играть контртренд в последнюю неделю месяца.Много денег потерял...
А я вот - зашёл на свою голову -не выдержал.

и движуха пошла против меня

пока я не закрою эти пары

движухи вверх не будет - наверное

---------------------------------------------

если не бомбанут

закрою 17.06.2019 

 
0.91210 может вниз сходить
 
Рынок начинает работать по пятнице, т.е. голосуем против всех.Стрелочки перестали работать...
 
Renat Akhtyamov:
Илья, привет!!! Один товарисч врезал вчера прогноз по фунтяре. Смотрю вот счас. Накормил он всех стопами и неоднократно. Так что твое слово по фунту?
Я пока не у компа, катаюсь по делам, позже посмотрим...
