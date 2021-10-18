FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 263
На вашем графике шпилька слева большая вниз, и половину от нее вниз уже сегодня можем пройти
По AUDUSD стопы выбили, роботов обманули и теперь бросок через пупок вниз.
)))
А я вот - зашёл на свою голову -не выдержал.
и движуха пошла против меня
пока я не закрою эти пары
движухи вверх не будет - наверное
---------------------------------------------
если не бомбанут
закрою 17.06.2019
Илья, привет!!! Один товарисч врезал вчера прогноз по фунтяре. Смотрю вот счас. Накормил он всех стопами и неоднократно. Так что твое слово по фунту?