Сергей, я фунтика покупаю. И чо то не хотят упорно на верха. Посмотрим, что будет дальше 😄
[Удален]  

есть сигнал - думаю начало разворота EURJPYM5

EURJPYM5

[Удален]  

здесь тоже наклёвываются GBPUSDM5

GBPUSDM5

[Удален]  
эту закрыл - пойдёт ещё ниже

[Удален]  
EURJPYM15 вроде подтверждает вверх

EURJPYM15

EURJPYH2

EURJPYH2

[Удален]  
GBPUSD непредсказуемая пара 

GBPUSDM30

 
все только начинается (с) ;)

 
Вниз торгуешь?
[Удален]  

рискнул ещё раз - купил GBPUSDM5

GBPUSDM5

 
EURJPY похоже ночью максимум дня покажет ,ближе к Гринвичу, 03-00 по Москве.
