FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 412
Следуя теории, что дрыны всегда отрабатываются, у меня встало...
В бай!
На 400 ...
Всем привет. По еве тоже купил, а так же докупился по новозеландцу.
По Фую мняка...
Закрыл позицию по еве. Не хочет на верх идти.
Находиться вне рынка это тоже позиция.)))
Правда я все равно в рынке.
По фунту, фунт ауди, фунт канадец, доллар франк---вниз.
По новозеландцу--вверх.
Кроссы - сильно на любителя...
Чиф вниз??? Ню, ню...
Все пары ходят одинаково. Просто одни более волатильны чем другие.
Ева кстати пойдет в район 1,0930.
А от туда до 1,1150 (ориентировочно)
может всё таки - пойдёт вверх EURUSDH2
правда хочет скинуть мою позицию