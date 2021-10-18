FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 412

Следуя теории, что дрыны всегда отрабатываются, у меня встало...

В бай!

На 400 ...

 

Всем привет. По еве тоже купил, а так же докупился по новозеландцу.


 

По Фую мняка...


 
Закрыл позицию по еве. Не хочет на верх идти.
 
Aleksandr Yakovlev:
Закрыл позицию по еве. Не хочет на верх идти.
 
Lesorub:

Находиться вне рынка это тоже позиция.)))

Правда я все равно в рынке.

По фунту, фунт ауди, фунт канадец, доллар франк---вниз.

По новозеландцу--вверх.

 
Кроссы - сильно на любителя... 


Чиф вниз???  Ню, ню...


 
Lesorub:

Кроссы - сильно на любителя... 

Все пары ходят одинаково. Просто одни более волатильны чем другие.

 

Ева кстати пойдет в район 1,0930.

А от туда до 1,1150 (ориентировочно)

 
Aleksandr Klapatyuk:

может всё таки - пойдёт вверх EURUSDH2

правда хочет скинуть мою позицию


