Anzhela Sityaeva:

евра-стерва хорошо выручила - держал до последнего патрона...фунта тоже малеха не зря прикупил...)))

спасение моё

 
Maxim Romanov:
По фунту прогнозирую глобальный тренд, на очень длинный промежуток. За пару лет до 2.0000 дойдет.

круто ззагибаешь - прям как настоящий провидец...что-то нулей маловато только...да и хрен с ними пусть гуляют куда хотят, лишь бы не стояли на месте... а там как нибудь выловем в мутной воде у Кукла...своего рода спортивное рыболовство валюты - валютоловство...)))

одна большая разница - рыбаки на природе, а мы у мониторов добровольно жаримся...

 
доделываю новый метод анализа на основе теории вероятности, показывает такой вариант развития событий. 

 
Maxim Romanov:

доделываю новый метод анализа на основе теории вероятности, показывает такой вариант развития событий. 

Теория вероятности она такая...

У математика спрашивают :

— какова вероятность того, что выйдя сейчас на улицу вы встретите Наполеона ?
Математик обложился справочниками, калькуляторами, компьютерами, заперся на три дня в комнате и дал ответ :
— приблизительно 0.000001 процента.
Тот же вопрос задали трейдеру со стажем. Ответ последовал незамедлительно :
— 50 на 50, либо встречу, либо не встречу.

Вот это по-нашему :)
 
При работе с деньгами я все-же предпочитаю более точные науки, чем 50/50.

К тому-же математика всего-лишь инструмент, как молоток и одни и те же методы можно по разному)

 
sterva:

Народ пишет ОН выступает уже.. Никак не найду эфир... Пишут сказал про замедление экономики и хороший рынок труда????

 Если Вы читаете,- значит Вы опоздали.)


 
Улыбнитесь! Это-же смешной анекдот :)
 
Да, и зачем слушать, в принципе, ведь в дебатах принять участие не получиться...
 
Иногда бывает достаточным поверить, что ставку не повысят.)


 
По USDCAD, как раз тот случай - "Покупай на слухах, продавай на фактах".

