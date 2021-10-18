FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 344
евра-стерва хорошо выручила - держал до последнего патрона...фунта тоже малеха не зря прикупил...)))
По фунту прогнозирую глобальный тренд, на очень длинный промежуток. За пару лет до 2.0000 дойдет.
круто ззагибаешь - прям как настоящий провидец...что-то нулей маловато только...да и хрен с ними пусть гуляют куда хотят, лишь бы не стояли на месте... а там как нибудь выловем в мутной воде у Кукла...своего рода спортивное рыболовство валюты - валютоловство...)))
одна большая разница - рыбаки на природе, а мы у мониторов добровольно жаримся...
доделываю новый метод анализа на основе теории вероятности, показывает такой вариант развития событий.
доделываю новый метод анализа на основе теории вероятности, показывает такой вариант развития событий.
Теория вероятности она такая...
У математика спрашивают :
— какова вероятность того, что выйдя сейчас на улицу вы встретите Наполеона ?Вот это по-нашему :)
Математик обложился справочниками, калькуляторами, компьютерами, заперся на три дня в комнате и дал ответ :
— приблизительно 0.000001 процента.
Тот же вопрос задали трейдеру со стажем. Ответ последовал незамедлительно :
— 50 на 50, либо встречу, либо не встречу.
При работе с деньгами я все-же предпочитаю более точные науки, чем 50/50.
К тому-же математика всего-лишь инструмент, как молоток и одни и те же методы можно по разному)
Народ пишет ОН выступает уже.. Никак не найду эфир... Пишут сказал про замедление экономики и хороший рынок труда????
Если Вы читаете,- значит Вы опоздали.)
Да, и зачем слушать, в принципе, ведь в дебатах принять участие не получиться...
Иногда бывает достаточным поверить, что ставку не повысят.)
По USDCAD, как раз тот случай - "Покупай на слухах, продавай на фактах".