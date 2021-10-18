FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 400
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
что то подсказывает - что не зря скидывали . скорее всего попрёт вверх
Что-то смахивает на начало роста долгосрочного... или предпосылки к нему)
Да. На прошлой странице я писал по еве.
Еще возможен тест цены 1,0994 и бай.
Так же можно купить после пробития и закрепления выше 1,1050
что-то подсказывает , что это плохо, что мы пришли к одному и тому же выводу ))
Кукл свое взял. Ему хватит. Так можно вообще всех распугать. А ему это надо?
Так что попрет на север)))
По крайней мере хочется в это верить.
.
а какой рисунок!
как же она нас - поимела
а какой рисунок!
как же она нас - поимела
я такое поведение котировки и такие рисунки видел всего лишь один раз
и было это тогда, когда торговал точно такую же стратегию как сейчас
в то время я рассказывал про ликвидность........
я такое поведение котировки и такие рисунки видел всего лишь один раз
и было это тогда, когда торговал точно такую же стратегию как сейчас
в то время я рассказывал про ликвидность........
обидно - досадно. ну ладно.
сейчас входить глупо. но обидно -что был на правильном пути
а какой рисунок!
как же она нас - поимела
А всё потому, что этой программой не предусмотрена обработка Реверса вверх и Реверса вниз
обидно - досадно. ну ладно.
сейчас входить глупо. но обидно -что был на правильном пути
по еве пробитие 1,1050. Ждем возврата на 5 мин. графике, тест и бай.
Стоп 40 п.
нарвался по пьяни - на эту пару
как снесли меня - тренд развернулся
Я тоже по синьке серебром торговал от балды наутро встал все закрыл)))