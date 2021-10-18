FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 400

Aleksandr Klapatyuk:

что то подсказывает - что не зря скидывали . скорее всего попрёт вверх

что-то подсказывает , что это плохо, что мы пришли к одному и тому же выводу ))
 
Yevhenii Levchenko:
Что-то смахивает на начало роста долгосрочного... или предпосылки к нему)

Да. На прошлой странице я писал по еве.

Еще возможен тест цены 1,0994 и бай. 

Так же можно купить после пробития и закрепления выше 1,1050

 
Yevhenii Levchenko:
что-то подсказывает , что это плохо, что мы пришли к одному и тому же выводу ))

Кукл свое взял. Ему хватит. Так можно вообще всех распугать. А ему это надо?

Так что попрет на север)))

По крайней мере хочется в это верить.

а какой рисунок!

как же она нас - поимела 

EURUSDH2

 
Aleksandr Klapatyuk:

а какой рисунок!

как же она нас - поимела

я такое поведение котировки и такие рисунки видел всего лишь один раз

и было это тогда, когда торговал точно такую же стратегию как сейчас

в то время я рассказывал про ликвидность........

Renat Akhtyamov:

я такое поведение котировки и такие рисунки видел всего лишь один раз

и было это тогда, когда торговал точно такую же стратегию как сейчас

в то время я рассказывал про ликвидность........

обидно - досадно. ну ладно.

сейчас входить глупо. но обидно -что был на правильном пути

 
Aleksandr Klapatyuk:

а какой рисунок!

как же она нас - поимела 


А всё потому, что этой программой не предусмотрена обработка Реверса вверх и Реверса вниз

Aleksandr Klapatyuk:

обидно - досадно. ну ладно.

сейчас входить глупо. но обидно -что был на правильном пути

Видно же все хорошо при таком сочетании индикаторов: DeMarker и на него BB . Все линии окажутся выше 70 , вот и результат, упали вниз резко, пружина разжалась
 

по еве пробитие 1,1050. Ждем возврата на 5 мин. графике, тест и бай.

Стоп 40 п.

 
Aleksandr Klapatyuk:

нарвался по пьяни - на эту пару 

как снесли меня - тренд развернулся


Я тоже по синьке серебром торговал от балды наутро встал все закрыл)))

