FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 370

Aleksandr Klapatyuk:

Lesorub: Не в обиду!

Но держать позицию лучше вниз. USDCADH2

(сиреневая линия) - если бар ниже -значит на продажу

через 4мин. посмотрим 


Я не обижаюсь...

Мне без разницы ваша торговля.

Как, впрочем, и других.

 

И еще...

Братва, сколь угодно можно обсуждать стратегии, но, лучшая та,  что приносит Вам бабосы!

За сим, откланиваюсь, до понедельника...

 
Lesorub:

И еще...

Братва, сколь угодно можно обсуждать стратегии, но, лучшая та,  что приносит Вам бабосы!

За сим, откланиваюсь, до понедельника...

Как вовремя.)

 
sterva:

Как вовремя.)

Вам, как хорошему человеку, дарю персональный сигнал.

Мне не жаль...

Пока еще здесь...

 
Lesorub:

Вам, как хорошему человеку, дарю персональный сигнал.

Мне не жаль...

Пока еще здесь...

А почему бы вам не создать сигнал? Наверное многие бы на него подписались...

 
Lesorub:

Вам, как хорошему человеку, дарю персональный сигнал.

Мне не жаль...

Пока еще здесь...

))) Спасибо. 

 

Я думаю сигнала нет из за одной маленькой проблемки -

Это пересиживание - так Лесоруб?)

https://www.mql5.com/ru/forum/297446/page334#comment_12306530

-3000 пунктов если не ошибаюсь на одной из позиции


EgorKim:

Я думаю сигнала нет из за одной маленькой проблемки -

Это пересиживание - так Лесоруб?)

https://www.mql5.com/ru/forum/297446/page334#comment_12306530

-3000 пунктов если не ошибаюсь на одной из позиции


Лучше покажите пару тройку своих мыслей, заранее. Затем их исполнение.

А стоп по сделке Вам в помощь от проблем!

 
EgorKim:

Я думаю сигнала нет из за одной маленькой проблемки -

Это пересиживание - так Лесоруб?)

https://www.mql5.com/ru/forum/297446/page334#comment_12306530

-3000 пунктов если не ошибаюсь на одной из позиции


  1. Позиция была в плюсе? Плюс превышал предшествовавшую просадку? Эти значения находятся в комфортных пределах? 
  2. Зачем давать сигнал? Кому от этого станет легче? Смысл?
 
Биткоин тронулся вниз на 3000 и ниже.Волатильность растет,покупателей сгорит много.
