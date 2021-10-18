FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 370
Lesorub: Не в обиду!
Но держать позицию лучше вниз. USDCADH2
(сиреневая линия) - если бар ниже -значит на продажу
через 4мин. посмотрим
Я не обижаюсь...
Мне без разницы ваша торговля.
Как, впрочем, и других.
И еще...
Братва, сколь угодно можно обсуждать стратегии, но, лучшая та, что приносит Вам бабосы!
За сим, откланиваюсь, до понедельника...
Как вовремя.)
Вам, как хорошему человеку, дарю персональный сигнал.
Мне не жаль...
Пока еще здесь...
А почему бы вам не создать сигнал? Наверное многие бы на него подписались...
))) Спасибо.
Я думаю сигнала нет из за одной маленькой проблемки -
Это пересиживание - так Лесоруб?)
https://www.mql5.com/ru/forum/297446/page334#comment_12306530
-3000 пунктов если не ошибаюсь на одной из позиции
Лучше покажите пару тройку своих мыслей, заранее. Затем их исполнение.
А стоп по сделке Вам в помощь от проблем!
