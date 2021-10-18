FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 157

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Dmitriy Forex:

Тут в 2-х словах не рассказать

я готов выслушать тираду )

 
timur1982:

я готов выслушать тираду )

Ну как минимум вот

Файлы:
888888.png  67 kb
 
timur1982:

я готов выслушать тираду )

ещё 

Файлы:
99999999999.png  81 kb
 
Dmitriy Forex:

ещё 

так там не хилое падение намечается. до 1.3077.
это не так уж мало 

 
timur1982:

так там не хилое падение намечается. до 1.3077.
это не так уж мало 

В таких ситуациях как вариант ставить в безубыток в небольшой +, профит 1.3045 при достижении 1.3087 передвинуть стоп 1.3136

 
Dmitriy Forex:

В таких ситуациях как вариант ставить в безубыток в небольшой +, профит 1.3045 при достижении 1.3087 передвинуть стоп 1.3136

Спасибо за подсказку )

 

Если поверить фибо по фунту - то примерно 30135 будет на =100%... тоже туда стою...

фунтяра может пасть

 
Сергей Криушин:

Если поверить фибо по фунту - то примерно 30135 будет на =100%... тоже туда стою...


так я с этой просадкой вообще замаялся. В перекурах бегаешь к  ноуту на проверку, и как то забыл в глобале посмотреть, а куда вообще цена движется ?
Что до фибо, то у меня есть отметки на уровне нижайших. Когда это произойдёт ? Да хрен его знает. Но там есть скопление с разных тф.
У меня фибо, имеет отметку 423, типа максимальная цель, в 90 процентах она отрабатывается,с разных тф. Чем старше тф, тем дольше дожидаться. Недельки вообще пугают )))
 
Кто сделает прогноз - по какой паре будет "Черный лебедь" в ближайшие дни и куда?
 
Renat Akhtyamov:
Кто сделает прогноз - по какой паре будет "Черный лебедь" в ближайшие дни и куда?
это паттерн такой ?))))
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