FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 157
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Тут в 2-х словах не рассказать
я готов выслушать тираду )
я готов выслушать тираду )
Ну как минимум вот
я готов выслушать тираду )
ещё
ещё
так там не хилое падение намечается. до 1.3077.
это не так уж мало
так там не хилое падение намечается. до 1.3077.
это не так уж мало
В таких ситуациях как вариант ставить в безубыток в небольшой +, профит 1.3045 при достижении 1.3087 передвинуть стоп 1.3136
В таких ситуациях как вариант ставить в безубыток в небольшой +, профит 1.3045 при достижении 1.3087 передвинуть стоп 1.3136
Спасибо за подсказку )
Если поверить фибо по фунту - то примерно 30135 будет на =100%... тоже туда стою...
Если поверить фибо по фунту - то примерно 30135 будет на =100%... тоже туда стою...
Кто сделает прогноз - по какой паре будет "Черный лебедь" в ближайшие дни и куда?