FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 125
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Предположительно структура "волна Вульфа" тестируется линия 1-3 ,видимо w-5 формируется в удлинение , (ТМФ скрина в Weekly) так что развитие может развиваться 2-3 недели.
Чудит евра, опять 25.)
Вернулись в начало, только свопу прибавилось.
На чем упали???
Чудит евра, опять 25.)
Вернулись в начало, только свопу прибавилось.На чем упали???
Евроармагидон какой-то...бедную евру шпилят по всем парам... просто даже неприлично как-то...подарок в честь 8 марта...кстати тоже всех дорогих любимых с наступающим чисто женским праздником 8 марта поздравляю, здоровья, счастья всем желаю, удачных преданных мужей, счастливых солнечных всем дней...ну и профита громадного...необъятного...даже просто безобразного!!!!!!!!!!!
Чудит евра, опять 25.)
Вернулись в начало, только свопу прибавилось.
На чем упали???
По технике упали. С июля в покупку не дают встать ;)
Предположительно КДТ , в качестве примера - свечной график и линейный по ценам закрытия т.е. рынок склонен искажать техническую картину , на линейном просматривается структура ( до w-4 ) 3-3-3-3 , соответственно область ниже трендовой (0-2) можно рассматривать как зону окончания w -4 .
Ляпота....
Ляпота....
Угу.
Так картинку покаж...
Мы и оценим.
И есть еще так: