FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 125

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Предположительно структура "волна Вульфа" тестируется линия 1-3 ,видимо  w-5 формируется в удлинение , (ТМФ скрина в Weekly)  так что развитие может развиваться 2-3 недели. 

 

Чудит евра, опять 25.)

Вернулись в начало, только свопу прибавилось.

На чем упали???

 
Чё там ? Время евру закупать ?
90 пунктов непрерывного падения... наверное будут рельсы... я так думаю..
 
sterva:

Чудит евра, опять 25.)

Вернулись в начало, только свопу прибавилось.На чем упали???


На графике Н4 все есть. И цель роста, и уровни загона для этого хода (пост выше по данной ситуевине)...300 пунктов дадут!
 

Евроармагидон какой-то...бедную евру шпилят по всем парам... просто даже неприлично как-то...подарок в честь 8 марта...кстати тоже всех дорогих любимых с наступающим чисто женским праздником 8 марта поздравляю, здоровья, счастья всем желаю, удачных преданных мужей, счастливых солнечных всем дней...ну и профита громадного...необъятного...даже просто безобразного!!!!!!!!!!!



 
sterva:

Чудит евра, опять 25.)

Вернулись в начало, только свопу прибавилось.

На чем упали???

По технике упали. С июля в покупку не дают встать ;)

 

Предположительно КДТ , в качестве примера  - свечной график и линейный по ценам закрытия т.е. рынок склонен искажать техническую картину , на линейном просматривается структура ( до w-4 ) 3-3-3-3 , соответственно область ниже трендовой (0-2) можно рассматривать как зону окончания w -4 .   

 

Ляпота....


 
Lesorub:

Ляпота....


Угу.
Тоже выставлял лимитник по евро. ДЦ дал заработать 15 пунктов с комментарием : стартед геп :)))
 
Nikolai Krylov:
Угу.
Тоже выставлял лимитник по евро. ДЦ дал заработать 15 пунктов с комментарием : стартед геп :)))

Так картинку покаж...

Мы и оценим.



И есть еще так:


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