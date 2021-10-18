FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 537
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А против рынка это куда?)))
Всем привет.
Привет!
На укрепление фунтика. Взял в шорт GBP/CAD, выглядит очень перспективно, но рановато, фунт растёт, а канадец аж к пятнице начнёт. Буду усреднять
Привет!
На укрепление фунтика. Взял в шорт GBP/CAD, выглядит очень перспективно, но рановато, фунт растёт, а канадец аж к пятнице начнёт. Буду усреднять
Скоро пойдет по рынку потерпи немного)))
http://www.profinance.ru/news/2019/11/27/bvdh-funt-mozhet-rukhnut-v-koldovskoj-chas-kogda-yougov-predstavit-svoj-opros.html
Скоро пойдет по рынку потерпи немного)))
http://www.profinance.ru/news/2019/11/27/bvdh-funt-mozhet-rukhnut-v-koldovskoj-chas-kogda-yougov-predstavit-svoj-opros.html
Да от меня цена убежала верх на 30пп, что для этой пары не критично, но неприятно
я, кажись,- попал на тиви
я, кажись,- попал на тиви
Фьючерс йены совсем плох, так что йена может падать безоткатно. На франке новостной фон негативный, Я бы его не покупалПривлекателен канадец на ближайшие 3-4 сессии, по нему буду ещё где-то искать вход на откате.
Фьючерс йены совсем плох, так что йена может падать безоткатно. На франке новостной фон негативный, Я бы его не покупал
я бы, вообще - по этим парам не торговал . это мой эксперт натворил . жду развязки
я бы, вообще - по этим парам не торговал . это мой эксперт натворил . жду развязки
хочу проверить в реале - маржа, по идее - должна закрывать самые убыточные . а эксперт, по идее - должен покупать на верхней точки.
или я не правильно думаю. вот надо это проверить - как это будет выглядеть
Закрыл AUD/CAD, купил EUR/GBP
Закрыл AUD/CAD, купил EUR/GBP
тоже начну скупаться от " S2 " EURGBPH2