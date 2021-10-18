FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 537

Vasiliy Vilkov:

А против рынка это куда?)))

Всем привет.

Привет!

На укрепление фунтика. Взял в шорт GBP/CAD, выглядит очень перспективно, но рановато, фунт растёт, а канадец аж к пятнице начнёт. Буду усреднять

 
Vitaly Muzichenko:

Привет!

На укрепление фунтика. Взял в шорт GBP/CAD, выглядит очень перспективно, но рановато, фунт растёт, а канадец аж к пятнице начнёт. Буду усреднять

Скоро пойдет по рынку потерпи немного)))

http://www.profinance.ru/news/2019/11/27/bvdh-funt-mozhet-rukhnut-v-koldovskoj-chas-kogda-yougov-predstavit-svoj-opros.html

Фунт может рухнуть в «колдовской» час, когда YouGov представит свой опрос
  • 2019.11.27
Фунт снижается второй день, так как трейдеры отреагировали на последние опросы, показавшие, что британская избирательная гонка за лидерство становится жестче, а самый ожидаемый опрос общественного мнения ожидается в среду вечером. Стерлинг упал на 0.2% до 1.2844, после падения на 0.3% в предыдущую сессию; он почти не изменился по...
 
Vasiliy Vilkov:

Скоро пойдет по рынку потерпи немного)))

http://www.profinance.ru/news/2019/11/27/bvdh-funt-mozhet-rukhnut-v-koldovskoj-chas-kogda-yougov-predstavit-svoj-opros.html

Да от меня цена убежала верх на 30пп, что для этой пары не критично, но неприятно

[Удален]  

я, кажись,- попал на тиви 

Снимок

 
Aleksandr Klapatyuk:

я, кажись,- попал на тиви 

Фьючерс йены совсем плох, так что йена может падать безоткатно. На франке новостной фон негативный, Я бы его не покупал

Привлекателен канадец на ближайшие 3-4 сессии, по нему буду ещё где-то искать вход на откате.
[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Фьючерс йены совсем плох, так что йена может падать безоткатно. На франке новостной фон негативный, Я бы его не покупал

я бы, вообще - по этим парам не торговал . это мой эксперт натворил . жду развязки 

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

я бы, вообще - по этим парам не торговал . это мой эксперт натворил . жду развязки 

хочу проверить в реале - маржа, по идее - должна закрывать самые убыточные . а эксперт, по идее - должен покупать на верхней точки.

или я не правильно думаю. вот надо это проверить - как это будет выглядеть  

 

Закрыл AUD/CAD, купил EUR/GBP


[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Закрыл AUD/CAD, купил EUR/GBP


тоже начну скупаться от " S2 " EURGBPH2

EURGBPH2

 
Все... Надоело смотреть как фунт озолачивает всех кроме меня, короче тоже запрыгнул в ракету на рост фунтика против бакинского)))
