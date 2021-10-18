FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 445

Aleksandr Klapatyuk:

нет1. здесь -уже я белоруской тяпнул.

прости засранца! - но я уже пьян.

закупайся ящиками. понадобятся на случай сливы.

с такой торговлей Ты все равно сольешься, но сегодня ночью скорее всего тебе повезет если лоты растут достаточно сильно.

так что крепись мужик!

давненько тут не был)))  хорошей ночи))

 
Viktar DayTrader:

давненько тут не был)))  хорошей ночи))

камикадзе-трейдинг?)

 
Ivan Butko:
Офигеть, че с фунтом? Новостей вроде не было.

Я вроде показывал куда смотреть фунт, но видно никому и не надо. Интересно просто поболтать.  

как обычно.

в четверг я сливаюсь .

Снимок слили

GBPUSDH2не. - надо вернутся к плечу 100 . к 1000 не могу правильно рассчитать  

EurJpy 118,96 sell
AudUsd 1,6774 sell
NzdUsd 1,6227 sell
Take 1000 pipsoff

 
Aleksandr Klapatyuk:

как обычно.

в четверг я сливаюсь .

не. - надо вернутся к плечу 100 . к 1000 не могу правильно рассчитать  

коэффициент к лоту равен 100/1000, т.е. в 10 раз меньше

Renat Akhtyamov:

коэффициент к лоту равен 100/1000, т.е. в 10 раз меньше

просто - на этой неделе , решил плечо увеличить до 1000. а всегда работал с 100. и как то не привычно.

но теперь - с такой маленькой сумой - буду учится, как правильно ,лот подбирать. если с 3000 рублей и плечом 100 - разогнал до 50000.

то теперь с 1600 рубле и плечом 1000 - посмотрю, что получится. 

Alpari MT5 так! вроде фунт вышел из зоны. буду значить ловить его - когда вернётся вниз, к коробке

проверил - сколько 0.01 стоит и какая маржа

Снимок222

 
Aleksandr Klapatyuk:

проверил - сколько 0.01 стоит и какая маржа


 Не торгуйте с плечом в 1000. Плохая идея.

