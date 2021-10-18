FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 445
нет1. здесь -уже я белоруской тяпнул.
прости засранца! - но я уже пьян.
закупайся ящиками. понадобятся на случай сливы.
с такой торговлей Ты все равно сольешься, но сегодня ночью скорее всего тебе повезет если лоты растут достаточно сильно.
так что крепись мужик!
давненько тут не был))) хорошей ночи))
камикадзе-трейдинг?)
Офигеть, че с фунтом? Новостей вроде не было.
Я вроде показывал куда смотреть фунт, но видно никому и не надо. Интересно просто поболтать.
как обычно.
в четверг я сливаюсь .
не. - надо вернутся к плечу 100 . к 1000 не могу правильно рассчитать
коэффициент к лоту равен 100/1000, т.е. в 10 раз меньше
просто - на этой неделе , решил плечо увеличить до 1000. а всегда работал с 100. и как то не привычно.
но теперь - с такой маленькой сумой - буду учится, как правильно ,лот подбирать. если с 3000 рублей и плечом 100 - разогнал до 50000.
то теперь с 1600 рубле и плечом 1000 - посмотрю, что получится.
так! вроде фунт вышел из зоны. буду значить ловить его - когда вернётся вниз, к коробке
проверил - сколько 0.01 стоит и какая маржа
Не торгуйте с плечом в 1000. Плохая идея.