FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 103
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Не вижу, извините.
Даже последние 2 свечи (двойной ложный пробой) Говорит о том, что здесь уровень.
Ева еще та стерва. И ходит она на шпильках)))
А почему решили её?
Не верю,как говорил Станиславский,что тормозную недельную свечку перебьём просто так,прямым перехаем по фиолетовой траектории. Хачу по зелёной,а то и ниже. В плюс-селрельса в теле тормозной свечи. В минус-формирующийся флаг,импульс которого может,всё-таки,перехаить пару или выйти на тройной удар в хай,а это 500пп в обратку. Имеется ещё песок на зубах,на месяце чётко просматриваются бай палки и знает только Лесоруб уйдём сразу на отработку,т.е. перехаим кросс или сползём по телу паттерна,тем самым отработаем свечную недельную формацию,а формациям недельного периода можно верить.
Если глянуть на родителей,то с фунтом непонятки на 32 пойдёт или обвалится с текущих. Ауди,собственно который и подарил кроссу тормозной хвост,имеет двухсторонний текущий паттерн,но за счёт пары пин-баров,правда с умеренным объёмом,получил разворотную лонговую тенденцию,а значит будет дополнительно давить на цену кросса.
.....Имеется ещё не очень распространённый аргумент,тормозная свеча является вторым ударом в уровень хая,по теории двойного удара,который,в свою очередь,может стать ногами перевёрнутого дракона.
Ладно,понаблюдаю ещё и за евроауди тоже. Всё одно пока свободных ресурсов нет.
Можно смело покупать.))) Самый минимум - это 50 пунктов , которые можно взять.
Мне изначально показалось, что вы немного по другим соображениям продаете, или идете среднесрочной сеткой. Вопрос возник из за этого и из за того, что обычно вы по тренду идете.
Надеюсь кто то купил)))
Надеюсь кто то купил)))
Еще 19.
Еще 19.
Класс)))
Мне изначально показалось, что вы немного по другим соображениям продаете, или идете среднесрочной сеткой. Вопрос возник из за этого и из за того, что обычно вы по тренду идете.
Много времени потратил чтобы перейти на внутринедельку,но тут красивая недельная формация,что нет сил пройти мимо.
Надеюсь кто то купил)))
То-же довольно интересно отыгралась пара.
Еще 19.
КМК точка входа была ранее на 10 свечей, заодно и уровень отработали :)
У кого евро на засолку показывает, на несколько дней?