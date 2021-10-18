FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 103

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Алексей Тарабанов:

Не вижу, извините. 

Даже последние 2 свечи (двойной ложный пробой) Говорит о том, что здесь уровень.

Ева еще та стерва. И ходит она на шпильках)))


 
sterva:

А почему решили её?

Не верю,как говорил Станиславский,что тормозную недельную свечку перебьём просто так,прямым перехаем по фиолетовой траектории. Хачу по зелёной,а то и ниже. В плюс-селрельса в теле тормозной свечи. В минус-формирующийся флаг,импульс которого может,всё-таки,перехаить пару или выйти на тройной удар в хай,а это 500пп в обратку. Имеется ещё песок на зубах,на месяце чётко просматриваются бай палки и знает только Лесоруб уйдём сразу на отработку,т.е. перехаим кросс или сползём по телу паттерна,тем самым отработаем свечную недельную формацию,а формациям недельного периода можно верить.


Если глянуть на родителей,то с фунтом непонятки на 32 пойдёт или обвалится с текущих. Ауди,собственно который и подарил кроссу тормозной хвост,имеет двухсторонний текущий паттерн,но за счёт пары пин-баров,правда с умеренным объёмом,получил разворотную лонговую тенденцию,а значит будет дополнительно давить на цену кросса.

.....Имеется ещё не очень распространённый аргумент,тормозная свеча является вторым ударом в уровень хая,по теории двойного удара,который,в свою очередь,может стать ногами перевёрнутого дракона.

Ладно,понаблюдаю ещё и за евроауди тоже. Всё одно пока свободных ресурсов нет.

 

Можно смело покупать.))) Самый минимум - это 50 пунктов , которые можно взять.


 
Vadens:


Мне изначально показалось, что вы немного по другим соображениям продаете, или идете среднесрочной сеткой. Вопрос возник из за этого и из за того, что обычно вы по тренду идете. 

 

Надеюсь кто то купил)))


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Надеюсь кто то купил)))


Еще 19.

 
Wiktar:

Еще 19.

Класс)))

 
sterva:

Мне изначально показалось, что вы немного по другим соображениям продаете, или идете среднесрочной сеткой. Вопрос возник из за этого и из за того, что обычно вы по тренду идете. 

Много времени потратил чтобы перейти на внутринедельку,но тут красивая недельная формация,что нет сил пройти мимо.

 
Aleksandr Yakovlev:

Надеюсь кто то купил)))

То-же довольно интересно отыгралась пара.

 
Wiktar:

Еще 19.

КМК точка входа была ранее на 10 свечей, заодно и уровень отработали :)


У кого евро на засолку показывает, на несколько дней?

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