FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 194
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
как то так
первая цель и вторая
первая цель и вторая
Да, тут как раз и скрывается подводный камень.
где остановится сложно просчитать. линейка фибо показывает 2896 как максимальный потенциал этих рельс, но под ними есть ещё одна цель которую я рассматривал, и если брать её максимум, то это почти на дне ((((
Потом поползём на 3030....3040.
Так мне думается.........
Если я правильно понимаю, то бабочка таки будет закончена.
Бабочку прикалывают шпилькой
может уже хватит пургу гнать без остановки...время истекло 20:20:20...)))))
может уже хватит пургу гнать без остановки...время истекло 20:20:20...)))))
а я всё думаю, у кого первого терпение лопнет и кто выскажется ?)