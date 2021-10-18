FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 194

timur1982:

как то так 

первая цель и вторая 

 
Aliaksandr Vasilenka:

первая цель и вторая 

Да, тут как раз и скрывается подводный камень.
где остановится сложно просчитать. линейка фибо показывает 2896 как максимальный потенциал этих рельс, но под ними есть ещё одна цель которую я рассматривал, и если брать её максимум, то это почти на дне ((((


 
Думаю безубыток можно передвигать, и ждать профита. 
Потом поползём на 3030....3040.
Так мне думается.........
 
EURJPY сегодня будет самой быстрой и управляемой поставил вниз. Цель 125.038
 

Если я правильно понимаю, то бабочка таки будет закончена.

 
М15 с 16 апреля топчется вниз а тут еще и падающее евро помогло.Ускорение и халява.
 
Скрорость  процент в минуту.Радует….
 
Бабочку прикалывают шпилькой
 
Alexxl2008:
Бабочку прикалывают шпилькой

может уже хватит пургу гнать без остановки...время истекло 20:20:20...)))))

 
Сергей Криушин:

может уже хватит пургу гнать без остановки...время истекло 20:20:20...)))))

а я всё думаю, у кого первого терпение лопнет и кто выскажется ?)

