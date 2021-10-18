FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 245

Aleksandr Klapatyuk:

есть сигнал на покупку EURJPYM30


EURJPYH1 хороший сигнал на покупку

может хорошо выстрелить

EURJPYH1 

 
Привет. Я бы не покупал до того как пройдет отметку 123,070

Либо на пробой или от теста.
 
Всем привет.EURJPY вниз сходит на 122.52 и если это до 12-00 по Москве произойдет, то еще ниже на 122.0 уйдет
хочет появится сигнал на покупку GBPUSDM30

InkedGBPUSDM30_LI

 
Хочет, да не может)))
Aleksandr Yakovlev:
Хочет, да не может)))
ну не Чё - подождём.)))
 
Фунт вниз  идет на годовой минимум 2018  года  1,24700 , отскоки на 1.2650 возможны ,в понедельник 3 июня с гэпом достигнет дна.
 
Самая заряженная пора CADJPY  .Поставил вниз на 80.970 быстрая очень штука
Aleksandr Klapatyuk:

так как сегодня Четверг 

а в Четверг меня всегда сливают.

прогноз такой -

я купил  EURUSD. я купил EURJPY. я купил GBPUSD - это значит что всё надо продавать



вот самый точный прогноз

это было утречком- а сейчас- была бы не плохая прибыль 

 
Зато все честно и понятно. 

Вообще пока нет смысла так рисковать на евро. 

Ведь в низ смотрит, толпа в покупках, на 1.08 гэп.

Даже если вверх пройдет потом развернется.

