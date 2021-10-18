FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 245
есть сигнал на покупку EURJPYM30
EURJPYH1 хороший сигнал на покупку
может хорошо выстрелить
Привет. Я бы не покупал до того как пройдет отметку 123,070Либо на пробой или от теста.
хочет появится сигнал на покупку GBPUSDM30
Хочет, да не может)))
так как сегодня Четверг
а в Четверг меня всегда сливают.
прогноз такой -
я купил EURUSD. я купил EURJPY. я купил GBPUSD - это значит что всё надо продавать
вот самый точный прогноз
это было утречком- а сейчас- была бы не плохая прибыль
Зато все честно и понятно.
Вообще пока нет смысла так рисковать на евро.
Ведь в низ смотрит, толпа в покупках, на 1.08 гэп.
Даже если вверх пройдет потом развернется.