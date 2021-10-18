FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 92
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Не буду мелко комментировать. На картинках всё понятно без слов.
EURUSD, D1.
Смотрим дальше Н4.
И на Н1.
Приятного просмотра в выходной день))
все вероятно. В моей торговле есть четкие правила,выработанные за годы работы и я их придерживаюсь. На понедельник 18.02.2019 я рассматриваю sell к основной позиции/ по итогам понедельника будет принято решение по поводу вторника.
Смотрите 4х часовые свечи по евро! Зачем вам лосик?
Сигнал там есть, все верно. Но, далеко на любителя... Основной сигнал Бай с Н4.
Селл сигнал с М30 с ТР 1.1237
Смотрите 4х часовые свечи по евро! Зачем вам лосик?
спасибо ребята за советы) нет торговли без лосиков) Вы бы себе помогли советами)) А то были случаи в моей практике,когда мне давали советы люди,которые торгуют на демо)) а последний был случай,так трейдер,который давал мне советы что и как,торговал как оказалось на 0.01лота_)))) Внесу ясность- мой дневной объем по валютному рынку более 20 лотов.По рынку акций скажу сумму на данный момент 435 000 $ дневной оборот.( лоты не называю,надеюсь те кто торгует понимает отличие лотов фонды и форекс) Поэтому вновь выражаю свою благодарность всем за советы и нравоучения. Если вам не интересны мои сообщения,то не читайте,а тем более не реагируйте вы так на них. Лично к вам lotos7 без претензий)) Хорошей работы_)
Вы, верно, не читаете, что Вам хотят донести!
Еще раз, если хотите рассказать что - либо, прошу пани обосновывать сие решение.
То, что вы натуманили выше, никак и ни кому не поможет в работе.
Каунт + коммент - вот основной посыл...Купил, продал - вот по этому или по тому, моя ТС такая то (если не секрет конечно...)
А что это будет, то ли волны, то ли СМЕ, то ли еще что - либо, не суть важно...
Надеюсь, понятно изъясняюсь?
Ну что же вы дамочка заверещали словно в темном углу на что то твердое наткнулись) если вы не умеете читать,то написано ясно почему жду селл или когда буду ждать бай) Тем кто выразил желание узнать больше,я все рассказал в личке. Дабы не учить таких хороших трейдеров как вы плохой торговле_) Вы пишите как вам хочется,но о себе и своих палках, ну а я буду писать о себе и своем крупном капитале) От всех кому было интересно поступили сообщения в личку,я постарался большинству ответить,( другим чуть позже,не всегда есть время). Надеюсь увидеть вас на чемпионате ЛЧИ 2019 в лице победителя) И это,заметьте ,искренне.
p.s ЛЧИ- лучший частный инвестор,проводится московской биржей.
Сигнал там есть, все верно. Но, далеко на любителя... Основной сигнал Бай с Н4.
Селл сигнал с М30 с ТР 1.1237
60 пуктов это не прибыль для уважаемого терйдера?))
я думаю хватит спорить у каждого своя система и виденье данной ситуации на рынке, как и то что каждый ошибается и он сам в ответе какое ему принимать решение в бай или в сел давайте делиться а не спорить- ХОРОШО
Я ЗА)
60 пуктов это не прибыль для уважаемого терйдера?))
Ну что же вы дамочка заверещали словно в темном углу на что то твердое наткнулись) если вы не умеете читать,то написано ясно почему жду селл или когда буду ждать бай) Тем кто выразил желание узнать больше,я все рассказал в личке. Дабы не учить таких хороших трейдеров как вы плохой торговле_) Вы пишите как вам хочется,но о себе и своих палках, ну а я буду писать о себе и своем крупном капитале) От всех кому было интересно поступили сообщения в личку,я постарался большинству ответить,( другим чуть позже,не всегда есть время). Надеюсь увидеть вас на чемпионате ЛЧИ 2019 в лице победителя) И это,заметьте ,искренне.
p.s ЛЧИ- лучший частный инвестор,проводится московской биржей.
Слышь, ты, ... "нехороший человек"!!! (С)
Я никогда на форуме не ругался и не переходил на личности.
Но, с удовольствием, съездил бы по этой физиономии "жирной селедкой..." Российской!
Дамочка...