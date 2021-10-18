FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 268
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
психологически уже давит эта пара
Пара, как пара. Ждет решения по brexit. Ориентирована вверх, но может и вниз. Любители могут поторговать в канале, которого нет. Флет.
у меня советник отложенный ордер выставил GBPUSDM5
уж не знаю что делать
у меня советник отложенный ордер выставил GBPUSDM5
уж не знаю что делать
Работа на М5 это скальпинг или казино по другому... нужно иметь большой опыт, математический склад ума и быстроту реакции - короче море адреналина и риска...
у меня советник отложенный ордер выставил GBPUSDM5
уж не знаю что делать
Либо верить советнику, либо не верить. Советник кто делал?
Либо верить советнику, либо не верить. Советник кто делал?
вот в чём и проблема - сам методом тыканья
https://www.mql5.com/ru/forum/310846
Вниз торгуешь?
Вверх стоит, пока и еще 1.26 отложка в покупку.
GBPUSDM15 вроде подтверждает сигнал - но очень рискованно
может совершить вниз 500-800 пипсов
Нолик отчекрыжьте: правильно думать двумя цифрами после запятой, если очень умный то можно тремя, если энтузиаст/нищеброд граалестроитель то четырьмя, если уже совсем все плохо то пятью.
Вверх стоит, пока и еще 1.26 отложка в покупку.
Нолик отчекрыжьте: правильно думать двумя цифрами после запятой, если очень умный то можно тремя, если энтузиаст/нищеброд граалестроитель то четырьмя, если уже совсем все плохо то пятью.
Довольно таки мудрые строки...надо зарубить на носу и никогда не лезть в дебри пятизнака...))
Спасибо не знал...наверно считал себя умным гралеискателем/кладокопателем...)))
Вверх стоит, пока и еще 1.26 отложка в покупку.
Нолик отчекрыжьте: правильно думать двумя цифрами после запятой, если очень умный то можно тремя, если энтузиаст/нищеброд граалестроитель то четырьмя, если уже совсем все плохо то пятью.
Правильно думать головным мозгом.
у меня советник отложенный ордер выставил GBPUSDM5
уж не знаю что делать
вот пакость - отложка натворила GBPUSDM5
я так и знал
ну подскажите двоечнику - пойдёт вверх или лучше закрыть позиции? EURJPYH2