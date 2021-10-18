FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 268

Aleksandr Klapatyuk:
психологически уже давит эта пара

Пара, как пара. Ждет решения по brexit. Ориентирована вверх, но может и вниз. Любители могут поторговать в канале, которого нет. Флет. 

у меня советник отложенный ордер выставил GBPUSDM5

уж не знаю что делать

Aleksandr Klapatyuk:

Работа на М5 это скальпинг или казино по другому... нужно иметь большой опыт, математический склад ума и быстроту реакции - короче море адреналина и риска...

 
Aleksandr Klapatyuk:

Либо верить советнику, либо не верить. Советник кто делал? 

Алексей Тарабанов:

Либо верить советнику, либо не верить. Советник кто делал? 

вот в чём и проблема - сам методом тыканья

Renat Akhtyamov:
Вниз торгуешь?

Вверх стоит, пока и еще 1.26 отложка в покупку.

Aleksandr Klapatyuk:

GBPUSDM15 вроде подтверждает сигнал - но очень рискованно

может совершить вниз 500-800 пипсов 

Нолик отчекрыжьте: правильно думать двумя цифрами после запятой, если очень умный то можно тремя, если энтузиаст/нищеброд граалестроитель то четырьмя, если уже совсем все плохо то пятью.

 
Unicornis:

Довольно таки мудрые строки...надо зарубить на носу и никогда не лезть в дебри пятизнака...))

Спасибо не знал...наверно считал себя умным гралеискателем/кладокопателем...)))

 
Unicornis:

Правильно думать головным мозгом. 

Aleksandr Klapatyuk:

вот пакость - отложка натворила GBPUSDM5

я так и знал

GBPUSDM5 

ну подскажите двоечнику - пойдёт вверх или лучше закрыть позиции? EURJPYH2

EURJPYH2 

