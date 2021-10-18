FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 10

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Лиловый:


 
Не возьмусь. 
 
Алексей Тарабанов:
Не возьмусь. 

Ну и правильно...


 
Второй график - понятнее. Можно посмотреть. 
 
Алексей Тарабанов:
Второй график - понятнее. Можно посмотреть. 

Алексей, здесь все нужно делать по другому, если делать.

И алгоритм работы будет полностью другим.

Глазом все не отследить...

А этих входов на меньших фреймах - тьма.

 
Lesorub:

Алексей, здесь все нужно делать по другому, если делать.

И алгоритм работы будет полностью другим.

Глазом все не отследить...

А этих входов на меньших фреймах - тьма.

Два малюсеньких вопроса.  

Все конечно предвидеть нельзя.

1)Стопов у Вас конечно никогда нет, или надо брать так же %. Ну допустим уровень 323,6(что не по правилам,но все таки...)?

2)Самый рентабельный вариант D на 100, 50, (61.8?), 161,8, (есть еще?). С т.р.143,9?

p.s. .......:)



 
sterva:

Два малюсеньких вопроса.  

Все конечно предвидеть нельзя.

1)Стопов у Вас конечно никогда нет, или надо брать так же %. Ну допустим уровень 323,6(что не по правилам,но все таки...)?

2)Самый рентабельный вариант D на 100, 50, (61.8?), 161,8, (есть еще?). С т.р.143,9?

p.s. .......:)



зачем стопы, аферисты не ставят стопы

у человека трактор поехал, стопов нет



Рашид поставь пожалуйста мне бан на пол месяца, нет сил видеть это)


 
sterva:


личка...

и еще варик за снижение Енки:


 
Lesorub:

А этих входов на меньших фреймах - тьма.

Отсюда вопрос - они отрабатывают просто с меньшим профитом, или 50/50, или не отрабатывают в принципе (опять-же по опыту, скорее всего он имеется)?
 
Anzhela Sityaeva:
Отсюда вопрос - они отрабатывают просто с меньшим профитом, или 50/50, или не отрабатывают в принципе (опять-же по опыту, скорее всего он имеется)?

Больше 95% в отработке...


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