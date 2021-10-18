FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 10
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Лиловый:
Не возьмусь.
Ну и правильно...
Второй график - понятнее. Можно посмотреть.
Алексей, здесь все нужно делать по другому, если делать.
И алгоритм работы будет полностью другим.
Глазом все не отследить...
А этих входов на меньших фреймах - тьма.
Алексей, здесь все нужно делать по другому, если делать.
И алгоритм работы будет полностью другим.
Глазом все не отследить...
А этих входов на меньших фреймах - тьма.
Два малюсеньких вопроса.
Все конечно предвидеть нельзя.
1)Стопов у Вас конечно никогда нет, или надо брать так же %. Ну допустим уровень 323,6(что не по правилам,но все таки...)?
2)Самый рентабельный вариант D на 100, 50, (61.8?), 161,8, (есть еще?). С т.р.143,9?
p.s. .......:)
Два малюсеньких вопроса.
Все конечно предвидеть нельзя.
1)Стопов у Вас конечно никогда нет, или надо брать так же %. Ну допустим уровень 323,6(что не по правилам,но все таки...)?
2)Самый рентабельный вариант D на 100, 50, (61.8?), 161,8, (есть еще?). С т.р.143,9?
p.s. .......:)
зачем стопы, аферисты не ставят стопы
у человека трактор поехал, стопов нет
Рашид поставь пожалуйста мне бан на пол месяца, нет сил видеть это)
личка...
и еще варик за снижение Енки:
А этих входов на меньших фреймах - тьма.
Отсюда вопрос - они отрабатывают просто с меньшим профитом, или 50/50, или не отрабатывают в принципе (опять-же по опыту, скорее всего он имеется)?
Больше 95% в отработке...