FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 297
и снова ниже открылся бар
пока ещё маленький убыток
не пойму - сработало - линия удалилась
а позиция не открылась. вчера всё работало.
и суда советник не чё не вывел
а может. и хорошо что не открылась
вот и проверяю советника на реальном счёте
за то - как доделаю
Нюню)
