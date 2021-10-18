FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 566

Австралиец встал вниз... Первая остановка 0.6840 ,цель года 0.6758
 
По ене есть соображения?
Renat Akhtyamov:
По ене есть соображения?
На 112 цель
 
Renat Akhtyamov:
По ене есть соображения?

Привет. По ене можно рассматривать только шорты.


Aleksandr Yakovlev:

Привет. По ене можно рассматривать только шорт

Глупости. Реал открыли?
 
Vladimir Baskakov:
Глупости. Реал открыли?

Еще нет. Сегодня открою

Aleksandr Yakovlev:

Еще нет. Сегодня открою

Ждем
 
Vladimir Baskakov:
Ждем

Так а вы то что ждете, вам же это ни к чему.

Aleksandr Yakovlev:

Так а вы то что ждете, вам же это ни к чему.

Интересно посмотреть, как будете зарабатывать. С йены начнете;)?
 
Vladimir Baskakov:
Интересно посмотреть, как будете зарабатывать. С йены начнете;)?

Все готово. С ены начинать не буду.

