FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 26

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Lesorub:


Бай 0.21 по цене 1.13756. В пятницу на Евре закрылись по цене 1.13617, т.е должен быть минус по сделке...


А набирать нужно от 1.1314 - 1.1301 с целью ТР№1 1.1485, второй ТР№2 1.1556

Основание: бай сигналы с Н1 и Н4

Так 0.21 1.13756прикрыл же по 1.13934, посмотрел что не хочет за 1.1400 выскакивать :)

Набрать попробую с указанных уровней. Спасибо за рекомендацию!

 
Nikolai Krylov:

Так 0.21 1.13756прикрыл же по 1.13934, посмотрел что не хочет за 1.1400 выскакивать :)

Набрать попробую с указанных уровней. Спасибо за рекомендацию!

Это не рекомендации.

Мысля в слух, и только!

 
Lesorub:

Это не рекомендации.

Мысля в слух, и только!

Мысли материальны :)

 
Nikolai Krylov:

Мысли материальны :)

Материален Фунт:


А мысли - они скакуны...


 
Lesorub:

Материален Фунт:



Прошел уже много, сейчас не вижу где входить.
 
Nikolai Krylov:
Прошел уже много, сейчас не вижу где входить.

Главное, знать, где цель:


[Удален]  

мои продажи 1.1529,1.1382. ( тут интерес крупного капитала) цель 1.1307.  При подходе к 1.1307 буду наблюдать за инструментом. Если крупный капитал подтвердит свой интерес удержания 1.1307 то буду покупать вместе с ним. Если же инструмент пойдет выше 1.1382 и закроет день выше этой цены,то буду закрывать продажи,и ждать точку входа по 1.1382.

По GBP/USD продажи будут после подтверждения 1.2920 . Цель 1.2795,1.2707

По XAU/USD продажи от 1295. цель 1260.

 
Lesorub:

Главное, знать, где цель:


Ок, попробую :)

 
Lesorub:

Главное, знать, где цель:


-200,-300,-400,,,-187,5,-287,5,-387,5 еще уровни?

У Вас ведь143,19 и 161,8 обычно?

 
sterva:

-200,-300,-400,,,-187,5,-287,5,-387,5 еще уровни?

У Вас ведь143,19 и 161,8 обычно?

143.19 - уровень ТР. Все!
Могут сразу дать, а могут( и чаще всего) загнать. Потому это уровни возможных разворотов...
Накиньте фибо и посмотрите загоны и отработку по истории.
Ту же Евру на часе...
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