FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 26
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Бай 0.21 по цене 1.13756. В пятницу на Евре закрылись по цене 1.13617, т.е должен быть минус по сделке...
А набирать нужно от 1.1314 - 1.1301 с целью ТР№1 1.1485, второй ТР№2 1.1556
Основание: бай сигналы с Н1 и Н4
Так 0.21 1.13756прикрыл же по 1.13934, посмотрел что не хочет за 1.1400 выскакивать :)
Набрать попробую с указанных уровней. Спасибо за рекомендацию!
Так 0.21 1.13756прикрыл же по 1.13934, посмотрел что не хочет за 1.1400 выскакивать :)
Набрать попробую с указанных уровней. Спасибо за рекомендацию!
Это не рекомендации.
Мысля в слух, и только!
Это не рекомендации.
Мысля в слух, и только!
Мысли материальны :)
Мысли материальны :)
Материален Фунт:
А мысли - они скакуны...
Материален Фунт:
Прошел уже много, сейчас не вижу где входить.
Главное, знать, где цель:
мои продажи 1.1529,1.1382. ( тут интерес крупного капитала) цель 1.1307. При подходе к 1.1307 буду наблюдать за инструментом. Если крупный капитал подтвердит свой интерес удержания 1.1307 то буду покупать вместе с ним. Если же инструмент пойдет выше 1.1382 и закроет день выше этой цены,то буду закрывать продажи,и ждать точку входа по 1.1382.
По GBP/USD продажи будут после подтверждения 1.2920 . Цель 1.2795,1.2707
По XAU/USD продажи от 1295. цель 1260.
Главное, знать, где цель:
Ок, попробую :)
Главное, знать, где цель:
-200,-300,-400,,,-187,5,-287,5,-387,5 еще уровни?
У Вас ведь143,19 и 161,8 обычно?
-200,-300,-400,,,-187,5,-287,5,-387,5 еще уровни?
У Вас ведь143,19 и 161,8 обычно?