FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 434
Я нашел ответы на такие вопросы, о которых многие и не подозревают.
Подобное и со мной происходило...
Вы можете поделиться некоторыми из них?
Я в таком случае, со своей стороны, так же, поведаю интересное...
Я вполне допускаю, что к каждому в голову может придти гениальная мысль в любой период жизни.
Или некое интересное наблюдение.
я не претендую на роль умника отнюдь.
я лишь строю такие торговые системы, которые мне и дали ответы на все вопросы.
Вот этот момент особенно интересен...
Как это..?
например, что то пошло не так
убыток (уходим в просадку, все больше и больше)
Ваши действия?
Тут смотря на какой платформе торгуете...
К примеру МТ4 не может делать то, что может МТ5.
А в зависимости от платформы и тип счета может быть на разных соответствующих торговых условиях.
К примеру учет сделок неттинг и хеджинг - это уже совершенно разные подходы к растущей просадке.
Да и манера торгов уже отличается.
А ещё у разных брокеров стоимость пункта может различаться. Значит и отношение к растущей просадке разное.
Много факторов играют роль при растущей просадке.
В целом, вопрос хороший, т.к. является одним из краеугольных моментов в трейдинге.
Считается, что трейдер не должен радоваться профиту и грустить в просадке. )
Take 0.9094
я на другую пару перешёл
EUR/GBP 0.8977 buy
Take 0.9094
Vladimir Baskakov:
NzdChf 0,6266 sell
Вот как ситуация выглядит сейчас.
На двух левых ваши продажи отмечены зелеными линиями.
На правом моя покупка.
Ведем наблюдение.
может кто подскажет. правильно я понимаю ,что это показывает, направление вниз? EURUSDH1
начну заново - себя учить.
тут кажись - конкретно указывает вниз. да или нет? GBPUSDH1
может кто подскажет. правильно я понимаю ,что это показывает, направление вниз?
начну заново - себя учить.
Верно. Отметь еще зону накопления.