FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 434

Martin Cheguevara:

Я нашел ответы на такие вопросы, о которых многие и не подозревают.

Подобное и со мной происходило...
Вы можете поделиться некоторыми из них?
Я в таком случае, со своей стороны, так же, поведаю интересное...
Я вполне допускаю, что к каждому в голову может придти гениальная мысль в любой период жизни.
Или некое интересное наблюдение.

 
Martin Cheguevara:


я не претендую на роль умника отнюдь.

я лишь строю такие торговые системы, которые мне и дали ответы на все вопросы.

Вот этот момент особенно интересен...
Как это..?

 
Renat Akhtyamov:

например, что то пошло не так

убыток (уходим в просадку, все больше и больше)

Ваши действия?

Тут смотря на какой платформе торгуете...
К примеру МТ4 не может делать то, что может МТ5.
А в зависимости от платформы и тип счета может быть на разных соответствующих торговых условиях.
К примеру учет сделок неттинг и хеджинг - это уже совершенно разные подходы к растущей просадке. 
Да и манера торгов уже отличается.
А ещё у разных брокеров стоимость пункта может различаться. Значит и отношение к растущей просадке разное.
Много факторов играют роль при растущей просадке.

В целом, вопрос хороший, т.к. является одним из краеугольных моментов в трейдинге.
Считается, что трейдер не должен радоваться профиту и грустить в просадке. )

NzdChf 0,6266 sell 
AudChf 0,6693 sell
Take 600 pipsoв

 
EUR/GBP 0.8977 buy
Take  0.9094
 
Aleksandr Klapatyuk:

я на другую пару перешёл 

Ты так все потеряешь ... Увы... либо торгуй на eurusd против дневного тренда (10-19) ночью (0-6)тогда у тебя ещё есть шанс...
Maksim Dlugoborskiy:
EUR/GBP 0.8977 buy
Take  0.9094
Vladimir Baskakov:
false
NzdChf 0,6266 sell 

AudChf 0,6693 sell
Take 600 pipsoв


Вот как ситуация выглядит сейчас.
На двух левых ваши продажи отмечены зелеными линиями.
На правом моя покупка.
Ведем наблюдение.

может кто подскажет. правильно я понимаю ,что это показывает, направление вниз? EURUSDH1

EURUSDH1 начну заново - себя учить.  

тут кажись - конкретно указывает вниз. да или нет? GBPUSDH1

GBPUSDH1

 
Aleksandr Klapatyuk:

может кто подскажет. правильно я понимаю ,что это показывает, направление вниз?

начну заново - себя учить.  

Верно. Отметь еще зону накопления.

