FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 32

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Евро бакс 25 пунктов вниз, как минимум)

 
Ksen666:

Евро бакс 25 пунктов вниз, как минимум)

Очень точный прогноз! Движение в спреде применим в любой день и в любое время внутри дневки :D

 
Nikolai Krylov:

Очень точный прогноз! Движение в спреде применим в любой день и в любое время внутри дневки :D

Спред в среднем 1.2 пункта по паре EUR/USD, так что не поясничайте!

[Удален]  
Konstantin Nikitin:

Нормально картинку вставить, религия не позволяет??? Alt+I или

моя религия позволяет. А ваша вам позволяет быть чуть культурней?



Дабы не было вражды на религиозной почве , продублирую пост)

Вечер добрый) и так по вчерашним торговым сценариям по фунту- как я и написал,стал в продажу при цене 1.2924 в 12:30 по терминальному времени. Сделка закрыта по безубытку. После закрытия выше 1.2924 и когда стало понятно что правит бал покупатель и он покрыл потребность в объеме продавца,совершил сделку в бай. На данный момент в безубытке.

По USD/CAD сделка в бай от 1.32999 в 3:30 am/ картинки ниже .

 
Vitaly Muzichenko:

Спред в среднем 1.2 пункта по паре EUR/USD, так что не поясничайте!

У меня спред по EURUSD 16 pips, по другим от 22 до 55. Так что сами тодумайте ;)

Файлы:
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Vitaly Muzichenko:

Спред в среднем 1.2 пункта по паре EUR/USD, так что не поясничайте!

мдаааа, Виталий...

думайте

;)

 
Nikolai Krylov:

У меня спред по EURUSD 16 pips, по другим от 22 до 55. Так что сами тодумайте ;)

Николай, какую (какие) пару (пары) в основном торгуешь?
 
Renat Akhtyamov:
Николай, какую (какие) пару (пары) в основном торгуешь?
Ренат, 
у меня нет привязки к парам, но стараюсь по возможности избегать кабеля и иже с ним.
 
Nikolai Krylov:

У меня спред по EURUSD 16 pips, по другим от 22 до 55. Так что сами тодумайте ;)

А у меня такой спред, так что думайте


Ну и облегчу ваше порабощение - почитайте

 
Vitaly Muzichenko:

А у меня такой спред, так что думайте


Ну и облегчу ваше порабощение - почитайте

С частным мнением ознакомился.
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