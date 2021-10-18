FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 32
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Евро бакс 25 пунктов вниз, как минимум)
Евро бакс 25 пунктов вниз, как минимум)
Очень точный прогноз! Движение в спреде применим в любой день и в любое время внутри дневки :D
Очень точный прогноз! Движение в спреде применим в любой день и в любое время внутри дневки :D
Спред в среднем 1.2 пункта по паре EUR/USD, так что не поясничайте!
Нормально картинку вставить, религия не позволяет??? Alt+I или
моя религия позволяет. А ваша вам позволяет быть чуть культурней?
Дабы не было вражды на религиозной почве , продублирую пост)
Вечер добрый) и так по вчерашним торговым сценариям по фунту- как я и написал,стал в продажу при цене 1.2924 в 12:30 по терминальному времени. Сделка закрыта по безубытку. После закрытия выше 1.2924 и когда стало понятно что правит бал покупатель и он покрыл потребность в объеме продавца,совершил сделку в бай. На данный момент в безубытке.
По USD/CAD сделка в бай от 1.32999 в 3:30 am/ картинки ниже .
Спред в среднем 1.2 пункта по паре EUR/USD, так что не поясничайте!
У меня спред по EURUSD 16 pips, по другим от 22 до 55. Так что сами тодумайте ;)
Спред в среднем 1.2 пункта по паре EUR/USD, так что не поясничайте!
мдаааа, Виталий...
думайте
;)
У меня спред по EURUSD 16 pips, по другим от 22 до 55. Так что сами тодумайте ;)
Николай, какую (какие) пару (пары) в основном торгуешь?
У меня спред по EURUSD 16 pips, по другим от 22 до 55. Так что сами тодумайте ;)
А у меня такой спред, так что думайте
Ну и облегчу ваше порабощение - почитайте
А у меня такой спред, так что думайте
Ну и облегчу ваше порабощение - почитайте