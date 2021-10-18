FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 561

Alexsandr San:

а -зря!

отскок не предсказуем 

Форекс вообще живет своей жизнью, тут все не предсказуемо...

 
Alexsandr San:

Ваш прогноз - очень сомнительный

- Вы, как будто - сами собой! -

- я даже, и не проверял ваши прогнозы-

они у Вас, в пустоту 

Фунт сейчас идет вниз ,если дойдет до  1.31 значит дальше на 1.3040 пробой будет ,посмотрим.А вверх оттуда на 1.3520 и затем вниз на 1.2775.Мало кто может три волны предсказать.....
[Удален]  
Alexxl2008:
Фунт сейчас идет вниз ,если дойдет до  1.31 значит дальше на 1.3040 пробой будет ,посмотрим

Вы хотели сказать -

- к 1.20

 
Alexsandr San:

Вы хотели сказать -

- к 1.20

Если 1.31 пробьет то сразу на паритет)

 
Просто Фунт как и весь форекс ленивый.Недельный минимум в  50 пунктах ниже 1.3050  или долбить вверх на  максимум дня 1.3421 .Первый вариант слаще
[Удален]  
Vasiliy Vilkov:

Если 1.31 пробьет то сразу на паритет)

пока не видно - пробоя.

вижу, движение вниз

GBPUSDH1

и заманчивость - вверх

- но это иллюзия 

 

По фунту можно провести линию 1,31370. 

Уйдет выше и на тесте можно купить небольшим лотом со стопом 40пп.


 
Фунт в этом году идет вразнос  вниз на 1.20.В январе начнется подьем на 2.12
 

Канадца прикупил маляху. Планы конечно грандиозные

вплоть до 1,32650. Но в общем как пойдет.


 
Aleksandr Yakovlev:

Канадца прикупил маляху. Планы конечно грандиозные

вплоть до 1,32650. Но в общем как пойдет.


Согласен ,хороший заход .

