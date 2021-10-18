FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 561
а -зря!
отскок не предсказуем
Форекс вообще живет своей жизнью, тут все не предсказуемо...
Ваш прогноз - очень сомнительный
- Вы, как будто - сами собой! -
- я даже, и не проверял ваши прогнозы-
они у Вас, в пустоту
Фунт сейчас идет вниз ,если дойдет до 1.31 значит дальше на 1.3040 пробой будет ,посмотрим
Вы хотели сказать -
- к 1.20
Если 1.31 пробьет то сразу на паритет)
Если 1.31 пробьет то сразу на паритет)
пока не видно - пробоя.
вижу, движение вниз
и заманчивость - вверх
- но это иллюзия
По фунту можно провести линию 1,31370.
Уйдет выше и на тесте можно купить небольшим лотом со стопом 40пп.
Канадца прикупил маляху. Планы конечно грандиозные
вплоть до 1,32650. Но в общем как пойдет.
Согласен ,хороший заход .