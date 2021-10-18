FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 14

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sterva:

1.158 может притормозим. 

не много ли на сегодня?

 

тока все начинается...


 
Lesorub:

тока все начинается...

ночные новости...

вряд ли чо та будет

 
Renat Akhtyamov:

ночные новости...

вряд ли чо та будет

Ага, как на Еньках там разных...

 
Lesorub:

Ага, как на Еньках там разных...

енька 107.25

только ей праздник для этого нужен какой нибудь свой, тогда и щёлкнет по цели

 
Nikolai Krylov:

не много ли на сегодня?

Про сегодня никто не говорил.)) Тенденция.

 
Renat Akhtyamov:


Исторические данные H1, H4 где можно найти? 

 
sterva:

Исторические данные H1, H4 где можно найти? 

загрузить архив котировок, если через МТ4

в МТ5 по моему автоматом подгружается


после загрузки я обычно нажимаю на графике правой мышкой и там уже "Обновить"
 
Renat Akhtyamov:

загрузить архив котировок, если через МТ4

в МТ5 по моему автоматом подгружается


после загрузки я обычно нажимаю на графике правой мышкой и там уже "Обновить"

Спасибо. В электронные таблицы конечно только ручками?

 
sterva:

Спасибо. В электронные таблицы конечно только ручками?

в том же окне есть кнопка "Экспорт"

(желательно предварительно обновить графики после загрузки истории и только потом экспортировать, загружать архив котировки повторно не нужно)

получится файл формата "csv"

затем его можно импортировать в эксель:


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