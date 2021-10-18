FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 14
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1.158 может притормозим.
не много ли на сегодня?
тока все начинается...
тока все начинается...
ночные новости...
вряд ли чо та будет
ночные новости...
вряд ли чо та будет
Ага, как на Еньках там разных...
Ага, как на Еньках там разных...
енька 107.25
только ей праздник для этого нужен какой нибудь свой, тогда и щёлкнет по цели
не много ли на сегодня?
Про сегодня никто не говорил.)) Тенденция.
Исторические данные H1, H4 где можно найти?
Исторические данные H1, H4 где можно найти?
загрузить архив котировок, если через МТ4
в МТ5 по моему автоматом подгружается
после загрузки я обычно нажимаю на графике правой мышкой и там уже "Обновить"
загрузить архив котировок, если через МТ4
в МТ5 по моему автоматом подгружается
после загрузки я обычно нажимаю на графике правой мышкой и там уже "Обновить"
Спасибо. В электронные таблицы конечно только ручками?
Спасибо. В электронные таблицы конечно только ручками?
в том же окне есть кнопка "Экспорт"
(желательно предварительно обновить графики после загрузки истории и только потом экспортировать, загружать архив котировки повторно не нужно)
получится файл формата "csv"
затем его можно импортировать в эксель: