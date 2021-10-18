FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 208

Новый комментарий
 
ЛАДНО ДЕЛЮСЬ ГРААЛЯМ СЕЙЧАС ДОЛЛАР УКРЕПИТСЯ -  а ставка останется без изменения
 
5drakon:
ЛАДНО ДЕЛЮСЬ ГРААЛЯМ СЕЙЧАС ДОЛЛАР УКРЕПИТСЯ

а Лесоруб такое и нарисовал уже

;)

 
vaz:

Правда смешно. Граали есть только у нескольких десятков человек во всем мире. Те кого я знаю скорее потратят время на написание книги (при помощи секретарей на пенсии), чем будут на форуме демагогию разводить.)))

Это точно...


 
5drakon:
ЛАДНО ДЕЛЮСЬ ГРААЛЯМ СЕЙЧАС ДОЛЛАР УКРЕПИТСЯ

Не с чего ему крепиться, он уже как отработанное масло, с него весь профит на росте выжали сейчас сливать начнут, просто ждут информационный повод в виде решения ФРС

 
Renat Akhtyamov:

а Лесоруб такое и нарисовал уже

;)

это один из того десятка человек )))
 
Vasiliy Vilkov:

Я серебра накупил сейчас, думаю в 21-00 двинет на север)

вместе пойдем, нихай продают...

тока я железяки не буду торговать

 
rate, fomc - "нас на-ли, расходимся"(с).
 
Unicornis:
rate, rfomc - "нас на-ли, расходимся"(с).
метко
 
Вот и пошла еврочка.)
 
Vasiliy Vilkov:

Не с чего ему крепиться, он уже как отработанное масло, с него весь профит на росте выжали сейчас сливать начнут, просто ждут информационный повод в виде решения ФРС

вот видишь и с отработанного масла бывает толк - ты не видел как печи работают на отработке видимо -главное что-бы не попала сюда Вода ))))

1...201202203204205206207208209210211212213214215...579
Новый комментарий