FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 208
ЛАДНО ДЕЛЮСЬ ГРААЛЯМ СЕЙЧАС ДОЛЛАР УКРЕПИТСЯ
а Лесоруб такое и нарисовал уже
;)
Правда смешно. Граали есть только у нескольких десятков человек во всем мире. Те кого я знаю скорее потратят время на написание книги (при помощи секретарей на пенсии), чем будут на форуме демагогию разводить.)))
Это точно...
Не с чего ему крепиться, он уже как отработанное масло, с него весь профит на росте выжали сейчас сливать начнут, просто ждут информационный повод в виде решения ФРС
Я серебра накупил сейчас, думаю в 21-00 двинет на север)
вместе пойдем, нихай продают...
тока я железяки не буду торговать
rate, rfomc - "нас на-ли, расходимся"(с).
Не с чего ему крепиться, он уже как отработанное масло, с него весь профит на росте выжали сейчас сливать начнут, просто ждут информационный повод в виде решения ФРС
вот видишь и с отработанного масла бывает толк - ты не видел как печи работают на отработке видимо -главное что-бы не попала сюда Вода ))))