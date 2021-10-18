FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 109
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Всех с праздником! Доброго дня! куда ждем фунт?
Что-то не клеиться. Спред то какой?
Да и хрен с ним...
На Н-6 можно наблюдать фигуру ТА "голова - плечи" , на Н-3 сформировалась 5-ти волновая расширяющаяся структура и предположительно формируется коррекция , т.е. есть несколько разнонаправленных вариантов в целом пара торгуется в диапазоне 70500 - 73500 где уровень 72000 можно рассматривать как баланс.
Сработала древняя отложка на 1.31, закрыта и снова выставлена на 1.31. Пусть идет на север.
Тиха украинская ночь, а отложку фунта надо передвинуть. теперь 1.32.
На D-1 сформирован диапазон 3200-2700 . 29 марта ожидается решение по "Брекситу", но элемент неопределенности присутствует и можно ожидать , что и после 29 марта "неопределенность" будет пролонгирована техническими решениями , какие прогнозы можно ожидать на таком фоне а) позитивный- движение к уровням 3600-3700 в) позитивно-негативный рейндж 3700-3200 с) негативный 3200-2700.
модераторы у нас самые лучшие, самые любимые
некрасиво мужчине быть подлизой да так что-бы еще и весь форум и читал и это видел
там всё метко в цель, но я слушаю и смотрю такое только потому что:
"ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ:
1) Физическое воздействие: учащается сердцебиение, улучшается кровоток, появляется блеск в глазах.
2) Психологическое воздействие: улучшается настроение"
То есть лучше чем текущее, депрессия - это вообще не в тему, нет её.
А если прослушать одну и ту же песню раза три подряд, то вообще потрясно ;
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Хотя, не депрессия, скука - это да.
Моя дочь например (а её мозг работает ещё лучше чем мой, заметил когда она с 3-го раза планшет в шахматы обыграла, в 5лет, причем в 1-ый - я показал как фигуры ходят), вообще почти ни с кем не разговаривает, не интересно ей...
Это плохо, когда у ребенка нет детства, гениальные дети плохо кончают, если сейчас не загрузишь, потом пьяницей от скуки станет...научи её программированию на МТ5 или ментальной математикой займи...вот и будет веселое занятие, или отведи в программу Галкина "Лучше всех" ...
некрасиво мужчине быть подлизой да так что-бы еще и весь форум и читал и это видел
пытался поднять духесли хочешь обсудить это, у тебя не получится