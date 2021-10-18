FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 447

Новый комментарий
[Удален]  
Martin Cheguevara:

зависит от Твоего депозита) 

если у Тебя 500 000$ то конечно Ты спокойно можешь себе такое позволить))

а если 10000 то все равно все потеряешь такими рисками.

Но кто его знает, а может Ты гений трейдинга торгующий от канала образованного несколькими МА-шками то есть по тренду на коррекциях?)

с какими такими рисками?) мой риск на фонде до 5%, на форекс 3%) а депозит .... ну большой до не приличия))

да и стаж трейдинга с 2011 года) Гений трейдинга? нет,не слышал. да и какая разница как кто торгует- главное итог на депозите)) Хоть по звездам)

[Удален]  
Viktar DayTrader:

с какими такими рисками?) мой риск на фонде до 5%, на форекс 3%) а депозит .... ну большой до не приличия))

да и стаж трейдинга с 2011 года) Гений трейдинга? нет,не слышал. да и какая разница как кто торгует- главное итог на депозите)) Хоть по звездам)

Главное, подтверждать свои рисунки стейтом, мониторингом или инвест паролем
[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

ну! я например здесь - что бы вам скучно не было

вы молодцы.

[Удален]  

вроде всё идёт по плану!

GBPUSDM5

[Удален]  
Vladimir Baskakov:
Главное, подтверждать свои рисунки стейтом, мониторингом или инвест паролем

видео вас устроит)?) где все все видно) а то стейтмены такое не серьезное дело,любят их подделывать)) ( столкнулся когда трейдеры устраивались на работу) а вот инвест пароль тут врядли вам его кто то даст,если только вы не инвестор.

 
Renat Akhtyamov:

ок

посмотрим куда он собирается

я начал торговать фунта плюсом, но пока ничего не понятно

подсказывайте, кто чем богат ;)

Серьезные политические риски. Можно сильно заработать или...)

18 го по нему все закрою. 

[Удален]  
Viktar DayTrader:

видео вас устроит)?) где все все видно) а то стейтмены такое не серьезное дело,любят их подделывать)) ( столкнулся когда трейдеры устраивались на работу) а вот инвест пароль тут врядли вам его кто то даст,если только вы не инвестор.

Можно и видео, тут разрешают
 
sterva:

Серьезные политические риски. Можно сильно заработать или...)

18 го по нему все закрою. 

возможно

но мне нужно, чтобы инструмент летал хорошо

например, как вчера

;)

[Удален]  
sterva:

Серьезные политические риски. Можно сильно заработать или...)

18 го по нему все закрою. 

Снимок да ! что то будет

[Удален]  

Vladimir Baskakov:
Можно и видео, тут разрешают


ссылку на видео вы сможете найти у меня на странице. тут не напишу,А то снова забанят,не любят успех на этом сайте)))

1...440441442443444445446447448449450451452453454...579
Новый комментарий