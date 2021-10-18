FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 447
зависит от Твоего депозита)
если у Тебя 500 000$ то конечно Ты спокойно можешь себе такое позволить))
а если 10000 то все равно все потеряешь такими рисками.
Но кто его знает, а может Ты гений трейдинга торгующий от канала образованного несколькими МА-шками то есть по тренду на коррекциях?)
с какими такими рисками?) мой риск на фонде до 5%, на форекс 3%) а депозит .... ну большой до не приличия))
да и стаж трейдинга с 2011 года) Гений трейдинга? нет,не слышал. да и какая разница как кто торгует- главное итог на депозите)) Хоть по звездам)
ну! я например здесь - что бы вам скучно не было
вы молодцы.
вроде всё идёт по плану!
Главное, подтверждать свои рисунки стейтом, мониторингом или инвест паролем
видео вас устроит)?) где все все видно) а то стейтмены такое не серьезное дело,любят их подделывать)) ( столкнулся когда трейдеры устраивались на работу) а вот инвест пароль тут врядли вам его кто то даст,если только вы не инвестор.
ок
посмотрим куда он собирается
я начал торговать фунта плюсом, но пока ничего не понятно
подсказывайте, кто чем богат ;)
Серьезные политические риски. Можно сильно заработать или...)
18 го по нему все закрою.
возможно
но мне нужно, чтобы инструмент летал хорошо
например, как вчера
;)
да ! что то будет
Можно и видео, тут разрешают
ссылку на видео вы сможете найти у меня на странице. тут не напишу,А то снова забанят,не любят успех на этом сайте)))